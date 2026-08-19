El mercado argentino de la belleza sumó una nueva protagonista internacional. NYX Professional Makeup anunció oficialmente su llegada a la Argentina y realizó su primera gran apertura en una sucursal de Farmacity ubicada en el barrio porteño de Palermo.

El desembarco estuvo precedido por una campaña de expectativa que combinó intervenciones en la vía pública y una fuerte presencia en redes sociales. Finalmente, la marca reveló su llegada y convocó a los fanáticos del maquillaje a un evento que generó largas filas y una importante repercusión en TikTok e Instagram.

NYX Professional Makeup se caracteriza por una propuesta vinculada al maquillaje profesional, la diversidad y las tendencias. Además, mantiene una fuerte relación con influencers, maquilladores y creadores de contenido, con especial llegada a las audiencias jóvenes.

Furor por la llegada de NYX a Argentina

La estrategia de desembarco se desarrolló en tres etapas. La primera buscó despertar curiosidad bajo el concepto de “una nueva era está llegando”, con distintas instalaciones en lugares emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las intervenciones aparecieron un contenedor misterioso frente a la Facultad de Derecho, estructuras con corazones en Plaza Holanda y la Plaza de las Naciones Unidas, además de murales y afiches distribuidos en diferentes puntos de la ciudad.

Luego llegó la confirmación oficial de la marca y la convocatoria al evento de lanzamiento. La tercera etapa tuvo como escenario el Farmacity de la calle Honduras, en Palermo, donde más de 530 personas, entre consumidores e influencers, participaron de la apertura.

La celebración contó con estaciones de maquillaje, juegos, música con un DJ en vivo y diferentes obsequios por compra. La experiencia también tuvo una fuerte repercusión digital, con usuarios que publicaron videos, fotografías y reseñas de los productos y del evento.

Influencers y maquilladores, protagonistas del lanzamiento

Los profesionales del maquillaje ocuparon un lugar central en la estrategia de NYX. La firma seleccionó a un grupo de maquilladores locales para compartir técnicas, tendencias y recomendaciones sobre sus productos.

Entre ellos estuvo Lautaro Ferrante, maquillador de la marca, quien destacó la posibilidad de formar parte de la campaña y compartir con el público su pasión por el maquillaje.

Influencers y creadores de contenido también participaron de la apertura y contribuyeron a multiplicar la repercusión del desembarco en las plataformas digitales.

La llegada de NYX Professional Makeup amplía así la oferta de marcas internacionales disponibles en el mercado argentino y apuesta a conquistar a una comunidad que utiliza el maquillaje no solo como producto de belleza, sino también como una herramienta de creatividad y expresión personal.