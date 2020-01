O Presidente viajará para Israel como primeiro destino ao estrangeiro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

O presidente Alberto Fernández viajará para Israel na primeira saída ao exterior após sua posse, para participar em 23 de janeiro do “Fórum Internacional de Líderes, em Comemoração ao Dia Internacional de Recordação do Holocausto e da Lucha contra o Anti-semitismo”, que se realizará no Museu de Yad Vashem de Jerusalém, informou hoje a Presidência.



A comunicação oficial do destino da primeira viagem presidencial ao exterior foi realizada pelo secretário-Geral da Presidência, Julio Vitobello, para a embaixadora do Israel na Argentina, Galit Ronen, foi acrescentado em comunicado.



O presidente argentino, o qual tomou posse em 10 de dezembro, tem prevista também uma audiência com o papa Francisco no próximo 31 de janeiro no Vaticano, e estuda ampliar sua viagem com uma visita pela Espanha e Portugal.



Fernández viajou para o México em novembro passado, após vencer nos comícios presidenciais de 27 de outubro do ano passado. Em setembro, depois das eleições Primárias Obrigatórias (PASO), também viajou para a Espanha, onde se entrevistou com o Presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez.