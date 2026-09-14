Oasis confirmó que volverá a salir de gira en 2027. La banda encabezada por los hermanos Liam y Noel Gallagher anunció una nueva serie de conciertos que incluirá presentaciones en Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda y distintos puntos de Europa.

La expectativa había comenzado a crecer varios meses atrás, pero tomó todavía más fuerza durante los últimos días. El jueves por la noche, drones sobre el Etihad Stadium de Manchester mostraron un misterioso mensaje que anticipaba un anuncio para este lunes 14 de septiembre.

Finalmente, Oasis confirmó la noticia mediante sus redes sociales. “Que empiece la celebración”, señalaron desde la banda al compartir un video con imágenes relacionadas con su reciente documental.

El anuncio marca una nueva etapa para Liam y Noel Gallagher después de su esperado reencuentro, que puso fin a 16 años de distanciamiento y volvió a reunir a una de las bandas británicas más importantes de las últimas décadas.

El anuncio llegó junto al nuevo documental de Oasis

La confirmación de la gira se produjo pocos días después del estreno de “Oasis: Don’t Look Back in Anger”, documental que llegó a los cines el 10 de septiembre y que estará disponible en Disney+ hacia finales de 2026.

La producción sigue de cerca el reencuentro de los hermanos Gallagher y muestra durante aproximadamente dos horas imágenes de ensayos, momentos detrás de escena, entrevistas, material de archivo y registros de sus conciertos.

El documental fue creado por Steven Knight y dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace. Su primera proyección se realizó durante el Festival de Cine de Venecia, donde recibió una ovación del público y la prensa especializada.

Por ahora, Oasis confirmó que la gira de 2027 recorrerá Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda y buena parte de Europa. El anuncio volvió a generar expectativa entre sus seguidores, que esperan conocer el calendario completo y las fechas de cada presentación.