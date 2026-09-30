Oasis recurrió a la Justicia para intentar impedir la venta de un archivo que contiene más de 100 horas de grabaciones inéditas de la banda. El material iba a ser subastado el próximo 3 de octubre por Littleton Auctions, pero finalmente fue retirado debido al proceso judicial iniciado por el grupo.

La colección, conocida como The Desk Tapes, reúne 63 conciertos en vivo, ensayos, pruebas de sonido y registros de momentos privados de los integrantes de Oasis durante una de las etapas más importantes de su carrera.

El archivo había sido valuado entre 1,2 y 1,6 millones de libras esterlinas, una cifra que refleja el enorme interés que despertó entre coleccionistas y seguidores de la banda.

Qué contiene el archivo de Oasis

Las grabaciones fueron realizadas por Huw Richards, quien trabajó como ingeniero de sonido de Oasis desde los primeros años de la banda y registró el material directamente desde la mesa de mezclas.

El archivo está compuesto por 209 cintas DAT, 73 casetes analógicos y tres MiniDiscs. Entre los registros aparecen conciertos, pruebas de sonido, ensayos y conversaciones entre Liam y Noel Gallagher.

Richards trabajó con Oasis desde el lanzamiento de Definitely Maybe, el disco debut de 1994, hasta 2001. Durante ese período también estuvo vinculado a algunos de los momentos más importantes de la historia del grupo.

Entre las grabaciones hay material de presentaciones y ensayos que hasta ahora no había sido publicado oficialmente.

La Justicia intervino antes de la venta

La acción judicial fue presentada por Oasis para evitar que el material llegara a manos de compradores. Según informó Music Business Worldwide, entre quienes iniciaron el proceso aparecen Oasis, Liam Gallagher, Noel Gallagher y Sony Music Entertainment UK.

La casa de subastas confirmó que The Desk Tapes fue retirado de la venta prevista para el 3 de octubre debido a los procedimientos legales.

Ben Homer, director general de Littleton Auctions, explicó que la subasta de las grabaciones fue postergada para permitir que la disputa pueda resolverse mediante la Justicia u otra vía.

El hijo del ingeniero también habló

Owain Richards, hijo de Huw Richards y quien había puesto el archivo a disposición de la casa de subastas, confirmó que Oasis inició acciones legales contra él y su padre.

El objetivo, según explicó, es que la disputa pueda resolverse de manera ordenada antes de definir qué ocurrirá con las cintas.

La subasta general de Littleton Auctions continuará con otros objetos relacionados con Oasis, entre ellos listas originales de canciones, itinerarios internos de las giras, una guitarra Epiphone utilizada por la banda y una parka original de la gira de Kangol.

Por ahora, el material que podía revelar nuevas escenas de la intimidad y el trabajo de los Gallagher durante los años 90 quedó fuera del mercado mientras avanza la disputa legal.