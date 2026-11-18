La Obra Social Provincia (OSP) presentó oficialmente su nueva aplicación móvil destinada a los afiliados sanjuaninos, una herramienta enmarcada en el proceso de modernización institucional que permite realizar gestiones, consultar prestaciones y acceder a información de salud directamente desde el teléfono celular, sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas.

La plataforma ya se encuentra disponible para su descarga gratuita tanto en Google Play (Android) como en Apple Store (iOS), y requiere contar con Ciudadano Digital para ingresar y operar.

La nueva App OSP centraliza en un solo entorno digital los principales servicios médicos y administrativos de la obra social, con el objetivo de simplificar los procedimientos cotidianos, reducir los tiempos de espera y agilizar la atención.

Entre sus prestaciones centrales se destaca la Credencial Digital, que habilita al afiliado a identificarse y acceder a las coberturas mediante un código temporal o código QR, además de permitir la visualización de las credenciales correspondientes a todos los integrantes del grupo familiar.

En el plano sanitario, la aplicación incorpora la sección Recetas Digitales, donde los usuarios pueden revisar las órdenes disponibles y visualizar su información detallada, junto con el apartado Mi Salud, que reúne el historial médico completo con registros de consultas, prácticas realizadas, medicamentos e internaciones.

Asimismo, brinda acceso directo a datos sobre coberturas vigentes, afiliaciones, red de farmacias, buscador de prestadores y consulta de vademécum.

En materia de autogestión administrativa, la herramienta integra un amplio abanico de trámites en línea para evitar gestiones presenciales. Desde el dispositivo móvil, los afiliados pueden efectuar trámites filiatorios, solicitar consultas médicas extra, gestionar una carta en tránsito, presentar reclamos en el módulo Mis Denuncias, descargar recetas y certificados, revisar su historial de trámites y realizar el seguimiento de estado de cada solicitud iniciada.

Paso a paso cómo usar el programa

Para utilizar la aplicación oficial de la Obra Social Provincia desde el teléfono celular, los afiliados deben cumplir con los siguientes requisitos y pasos: