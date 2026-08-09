Obras en la Circunvalación: dónde serán los cortes y los desvíos a utilizar

Este lunes 10 de agosto se pone en marcha la primera fase de los trabajos de repavimentación en la avenida Circunvalación de San Juan. Las tareas estarán a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio de Infraestructura Agua y Energía con el objetivo de optimizar la seguridad vial en este corredor de alto tránsito.

El sector inicialmente intervenido será el anillo externo en la zona de Concepción específicamente a la altura de la salida hacia calle Tucumán Norte. En cuanto al horario de inicio de obra, sería alrededor de las 9 horas.

Para facilitar el avance de la maquinaria se ha diseñado un esquema de desvíos obligatorios para quienes circulen por el anillo externo. Los conductores deberán tomar la rampa de salida hacia calle Mendoza y transitar por el lateral de la avenida hasta reincorporarse mediante la rampa de acceso situada después del cruce con Mendoza.

Por otro lado las actividades en el anillo interno se concentrarán en el mejoramiento de banquinas junto al espacio verde central sin generar interrupciones en la calzada para los usuarios.

La obra contempla una renovación profunda que incluye la demolición de pavimento deteriorado excavaciones y el perfilado de la base granular previa. También se realizará la construcción de una base de suelo-cemento y la aplicación final de una carpeta asfáltica en caliente tras el sellado de juntas y fisuras.

Desde el organismo oficial comunicaron que es fundamental que los conductores procedan a "respetar la señalización preventiva, reducir la velocidad y circular con precaución mientras se desarrollen las tareas" para evitar accidentes con el personal.