Obras en Ruta 40 Sur: tres tramos, seis puentes y fondos de CAF

La obra de la Ruta Nacional 40 Sur en San Juan se organizará en tres sectores, con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para dos de ellos y recursos nacionales para el restante. El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, explicó cómo se distribuirán los fondos y cuáles son los pasos pendientes para avanzar con la licitación. Por su parte, el director de Vialidad Nacional, Omar Lucero, confirmó que se postergará la apertura de sobres a pedido de las empresas interesadas en presentar sus ofertas.

“Lo que se ha anunciado hoy formalmente es el tema de los tres sectores de la Ruta 40 Sur, secciones 1, 2 y 3. Las secciones 1 y 3 serán absorbidas por un préstamo de la CAF, mientras que el tramo 2 corresponde a un remanente del convenio que tenían con la Unidad Nacional y el BID. Según lo que nos informaron, ese dinero será transferido directamente desde la Nación a la provincia para darle continuidad a la sección”, señaló Perea.

El primer tramo irá desde San Carlos hasta Tres Esquinas; el segundo, desde Tres Esquinas hasta el acceso a Cochagual, donde los trabajos habían quedado paralizados; y el tercero se extenderá desde ese acceso hasta calle 8. La intención es avanzar con los tres sectores para darle continuidad al corredor vial.

Los requisitos pendientes para licitar

Aunque el préstamo de la CAF ya fue aprobado, Perea aclaró que todavía quedan instancias administrativas y técnicas antes de iniciar formalmente la licitación. “Nosotros seguimos trabajando. Si bien el préstamo se ha aprobado, todavía tenemos que cumplir una serie de requisitos para solicitarlo formalmente e iniciar el proceso de licitación. Estamos trabajando con la documentación y los pliegos para preparar todo lo que nos requiere la CAF”, explicó.

De esta manera, la Provincia avanza en la preparación de los documentos necesarios para cumplir con las condiciones del organismo internacional. La aprobación del financiamiento representa un paso importante, pero el llamado a licitación dependerá de que se completen las exigencias previas.

Cuatro trochas y seis puentes proyectados

En cuanto a las características de la obra, Perea adelantó que la Ruta 40 Sur mantendrá una configuración similar a la del tramo norte hacia Albardón. El proyecto contempla cuatro trochas, dos por sentido de circulación, con 7,30 metros para cada una y un separador central tipo jersey.

También se prevé la construcción de seis puentes en sectores considerados estratégicos. Entre los puntos mencionados por el funcionario figuran calle 11, Media Agua y Cochagual.

“Habíamos revisado el proyecto porque contemplaba casi doce puentes y las obras resultaban muy costosas. Lo adecuamos en función de lo que conseguimos y priorizamos algunas estructuras que consideramos fundamentales”, indicó Perea.

Vialidad Nacional confirmó una prórroga

Por su parte, Lucero se refirió al proceso licitatorio y explicó que se decidió postergar la apertura de sobres por los pedidos de las empresas interesadas en participar.

“Hemos venido a escuchar la información técnica y contable de una obra que está anunciada desde hace tiempo. Creo que para toda la población representa una gran alegría poder avanzar hacia una Ruta 40 transitable como merecemos”, expresó el titular de Vialidad Nacional.

El funcionario precisó que la decisión se tomó después de recibir consultas de las firmas que analizan presentar propuestas. “Entendemos que una obra de esta magnitud requiere un tiempo prudencial para estudiar las condiciones y elaborar la mejor oferta posible”, sostuvo.

Además, aclaró que las empresas pueden solicitar una extensión del plazo durante el período de consultas previo a la apertura de sobres. “Las firmas tienen la posibilidad de pedir una prórroga antes de la apertura y, en este caso, el pedido fue concedido”, señaló.

Lucero también detalló que entre las interesadas hay empresas locales y firmas de otras provincias, con distintos perfiles y especialidades. “Hay una combinación de empresas sanjuaninas y de afuera de la provincia. Algunas son específicamente viales y otras tienen actividades diversas. Todavía no sabemos si se presentarán en conjunto, pero las consultas llegan de prácticamente todas las empresas que tienen intención de participar”, explicó.