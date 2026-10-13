Obras Públicas estima terminar en noviembre la renovación de la Quebrada de Zonda

La intervención en el parque de la Quebrada de Zonda avanza con la incorporación de nuevos espacios recreativos y la renovación de sectores existentes, con el objetivo de mejorar los servicios para los sanjuaninos que visitan habitualmente el lugar. Así lo informó Andrea Fernández, subsecretaria de Obras Públicas, quien estimó que los trabajos estarán terminados en noviembre.

Según explicó la funcionaria, las tareas comenzaron el año pasado en el sector 3, donde se construyen una confitería, dos núcleos sanitarios, un área de asadores, juegos infantiles y un estacionamiento. Posteriormente, las obras continuaron en los sectores 1 y 2, destinados principalmente a la actividad física y deportiva.

En esa zona se instalarán aparatos de calistenia para que los visitantes puedan realizar ejercicios al aire libre. Además, el sector 6 contará con espacios de estacionamiento, juegos para chicos, asadores y mesas, con el propósito de ampliar las alternativas para quienes concurran al parque.

El proyecto contempla nuevos espacios recreativos. FOTO: DIARIO HUARPE

Otro de los puntos contemplados en el proyecto es la recuperación de la proveeduría, un espacio que ya existía y que está siendo acondicionado para volver a funcionar. A esto se sumará un patio de comidas ubicado detrás de los piletones.

Fernández señaló que la intervención busca renovar integralmente el predio y mejorar las prestaciones disponibles para el público. “Se va a ver toda un área nueva, renovada y con muchos servicios”, indicó, al destacar la concurrencia que registra el lugar.

Las obras también incluyen instalaciones de agua y riego

La subsecretaria explicó que la ejecución demandó varios meses debido a que, además de las construcciones y mejoras recreativas, fue necesario incorporar infraestructura que el predio no tenía, como nuevas instalaciones de agua y un sistema de riego.

Estos trabajos forman parte de las tareas complementarias que permitieron avanzar con la puesta en valor de los distintos sectores. De acuerdo con la estimación oficial, el conjunto de las intervenciones podría quedar finalizado durante noviembre.

Qué pasará con el piletón de la Quebrada de Zonda

Fernández también aclaró que el piletón existente en el predio no fue concebido como una pileta pública, sino que cumplía una función vinculada al drenaje de las crecientes. Por ese motivo, su adecuación se realizó en coordinación con el área de Hidráulica.

La intervención contempló el recrecimiento de los muros y la puesta en funcionamiento del canal que desemboca en esas estructuras, con el objetivo de recuperar su funcionamiento dentro del sistema previsto para el manejo del agua.

De esta manera, el proyecto combina la incorporación de espacios para el esparcimiento y la actividad física con trabajos de infraestructura hídrica, en un predio que recibe visitantes durante todo el año.