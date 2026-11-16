Ante la alerta meteorológica por fuertes vientos que afecta a San Juan este lunes, Obras Sanitarias advirtió que podrían registrarse inconvenientes en el servicio de agua potable. La empresa reforzó las guardias de mantenimiento, los equipos operativos y la atención a los usuarios, mientras pidió a los vecinos cuidar las reservas de sus tanques domiciliarios para afrontar posibles interrupciones o disminuciones del suministro.

La advertencia fue difundida mediante el informe oficial N° 293/2026, en el que se explicó que las ráfagas intensas pueden ocasionar cortes de energía eléctrica y obstrucciones en las tomas de agua cruda. Ambas situaciones podrían afectar el funcionamiento de las instalaciones encargadas de producir y distribuir agua potable.

Por este motivo, Obras Sanitarias recomendó priorizar el consumo de agua para beber, preparar alimentos y mantener la higiene personal. La empresa recordó que los tanques domiciliarios permiten afrontar contingencias durante más de 24 horas, siempre que exista una reserva suficiente y se realice un uso racional.

La comunicación tiene carácter preventivo. Hasta el momento, no se informó oficialmente un corte generalizado del servicio ni se identificaron barrios o departamentos con interrupciones atribuidas a este nuevo episodio de viento.

Por qué el viento puede afectar el agua potable

Aunque el suministro de agua y la energía eléctrica son servicios diferentes, el funcionamiento de numerosas instalaciones sanitarias depende de la electricidad.

Las estaciones de bombeo y otros equipos utilizan energía para producir y distribuir el agua potable. Por eso, si las ráfagas dañan el tendido eléctrico y provocan interrupciones, pueden aparecer dificultades en el abastecimiento.

Otro problema posible es la acumulación de ramas, sedimentos u otros materiales en las tomas de agua cruda, lo que puede dificultar el ingreso del recurso a las plantas potabilizadoras.

Estas situaciones no necesariamente producen un corte inmediato, pero podrían ocasionar disminuciones de presión o interrupciones mientras se resuelven los inconvenientes.

Cómo cuidar el agua durante la alerta

Obras Sanitarias pidió a las familias sanjuaninas utilizar con responsabilidad el agua almacenada en los tanques domiciliarios.

La principal recomendación es reservarla para necesidades esenciales, como beber, cocinar y mantener la higiene.

En caso de advertir una disminución del suministro, también resulta conveniente postergar actividades de alto consumo, como el lavado de vehículos, patios o veredas y el riego.

La autonomía de cada tanque dependerá de su capacidad, de la cantidad de personas que viven en la vivienda y del consumo realizado. Por eso, la previsión de más de 24 horas no representa una garantía para todos los hogares.

San Juan también está bajo alerta por tormentas

La advertencia de Obras Sanitarias coincide con una jornada de inestabilidad meteorológica en la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por fuertes vientos y tormentas para este lunes. Durante la tarde, Protección Civil amplió la advertencia por lluvias e incorporó a gran parte del Gran San Juan.

El pronóstico contempla precipitaciones de entre 15 y 40 mm, ráfagas intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo durante la noche y la madrugada del martes 17.

Ante este escenario, Obras Sanitarias mantendrá reforzadas las guardias para responder a posibles fallas en las instalaciones y evitar mayores inconvenientes para los usuarios.

Dónde reclamar por problemas con el agua potable

Los vecinos que registren inconvenientes en el servicio pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario de Obras Sanitarias.

Los canales difundidos en el comunicado son el WhatsApp 264 506 4444 y la línea telefónica 0800-222-6773.

La empresa recomendó mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales mientras continúe la alerta meteorológica, ya que las condiciones del tiempo podrían modificar el funcionamiento del suministro durante las próximas horas.