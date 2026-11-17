La alerta meteorológica por fuertes vientos en San Juan también encendió una advertencia sobre el servicio de agua potable. Obras Sanitarias informó que el suministro podría verse disminuido durante este martes 17 de noviembre debido a posibles inconvenientes ocasionados por las ráfagas en distintos puntos de la provincia.

A través de un comunicado, el organismo explicó que los fuertes vientos pueden provocar interrupciones en el suministro eléctrico y obstrucciones en las tomas de agua cruda. Estas situaciones podrían afectar el funcionamiento normal de los sistemas de potabilización y, en consecuencia, reducir la disponibilidad de agua en los hogares.

2. El organismo activó guardias especiales ante la alerta meteorológica.

Ante este escenario, Obras Sanitarias anunció que reforzó las guardias de mantenimiento, servicios y atención al usuario para garantizar la continuidad de las prestaciones y responder ante cualquier inconveniente que pueda presentarse.

Además, recomendaron a los sanjuaninos extremar los cuidados con las reservas de los tanques domiciliarios. La sugerencia es priorizar el uso del agua potable para actividades básicas como beber, mantener la higiene y preparar alimentos.

Desde el organismo recordaron que los tanques domiciliarios permiten afrontar este tipo de situaciones durante más de 24 horas, siempre que se realice un consumo racional del recurso.