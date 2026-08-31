Obras Sanitarias (OS) incorporó este lunes 31 de agosto 30 nuevos vehículos a su flota, en una renovación de esta magnitud que no se concretaba desde hacía más de 20 años. Se trata de 28 camionetas y dos furgones que serán distribuidos en toda la provincia para fortalecer el trabajo de los equipos y mejorar la capacidad de respuesta ante los reclamos de los usuarios.

La presentación se realizó durante la tarde en la playa de estacionamiento del Teatro del Bicentenario y estuvo encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, junto al ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, y el presidente de Obras Sanitarias, José Luis Beltrán.

La presentación fue en el estacionamiento del Teatro del Bicentenario. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Orrego destacó en diálogo con DIARIO HUARPE la magnitud de la incorporación y explicó que la renovación había sido planificada tiempo atrás junto con las autoridades de la empresa.

“Hacía más de 20 años que no se entregaban movilidades de esta magnitud a Obras Sanitarias y hoy tenemos la oportunidad de que cuente con esta herramienta. Es la oportunidad también de cumplir y prestar un mejor servicio”, sostuvo el gobernador.

Marcelo Orrego, durante el acto oficial de presentación de las nuevas movilidades. (Foto. Captura)

Otro de los aspectos destacados es que las nuevas movilidades no quedarán concentradas únicamente en el Gran San Juan. Según explicaron las autoridades, serán distribuidas en distintos departamentos para reforzar el trabajo que OS realiza en el interior.

“Antes muchas veces se ponía en consideración que las nuevas movilidades se distribuyeran en el Gran San Juan. Acá no vamos a llevar un auto que por ahí no esté en buenas condiciones a otro lugar, sino que van a ser distribuidos definitivamente en toda la provincia de San Juan”, afirmó Orrego.

La incorporación busca mejorar la respuesta de Obras Sanitarias ante los reclamos. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Por su parte, Beltrán aseguró a este medio que la incorporación permitirá fortalecer la capacidad operativa de la empresa y brindar una mejor respuesta ante las necesidades que surgen diariamente. “Entregar 30 movilidades significa mejorar el trabajo y la respuesta a todos los reclamos. Es un gran paso que no se daba hacía más de dos décadas en esta dimensión. Esto nos va a permitir tener una capacidad de respuesta mucho mayor”, señaló.

José Luis Beltrán, presidente de Obras Sanitarias. (Foto. Captura)

Más herramientas para responder a los reclamos

La incorporación de vehículos busca principalmente mejorar la disponibilidad de herramientas para los trabajadores que deben trasladarse ante reclamos, realizar tareas operativas o transportar insumos necesarios para garantizar el servicio.

Los vehículos serán distribuidos en distintos departamentos de San Juan. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Beltrán aclaró que una mayor rapidez en la respuesta no significa que los trabajadores deban trasladarse a mayor velocidad, sino que podrán contar con vehículos más confiables y disponibles cuando sean requeridos. “La rapidez no se entienda porque vas a ir más rápido al lugar, sino porque tenés una confiabilidad en el vehículo. La gente a veces necesita cloro, necesita otros implementos, siempre hay algo más que surge. Significa tener un soporte a todo lo que se hace diariamente”, explicó.

Orrego probó una de las nuevas adquisiciones de Obras Sanitarias. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Orrego, en tanto, vinculó la renovación de la flota con el crecimiento de San Juan y la necesidad de acompañar la expansión de los servicios hacia nuevos barrios.