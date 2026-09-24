Obras Sanitartias pidió cuidar el agua ante el alerta naranja por viento Zonda

El alerta naranja por viento Zonda que rige este jueves 24 de septiembre en distintos sectores de San Juan llevó a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) a emitir una advertencia por el servicio de agua potable. El organismo solicitó a los usuarios tomar precauciones y realizar un uso racional del recurso ante la posibilidad de una disminución del suministro durante la jornada.

La advertencia alcanza a las zonas comprendidas por el alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que incluye a 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zona baja de Pocito, zona baja de Rivadavia y zona baja de Sarmiento.

Desde OSSE señalaron que las condiciones meteorológicas previstas podrían afectar el normal funcionamiento del servicio, por lo que recomendaron a los usuarios anticiparse al fenómeno y contar con reservas suficientes de agua potable en los domicilios.

Recomiendan cuidar las reservas

El organismo recordó la importancia de mantener los tanques domiciliarios en condiciones, ya que permiten disponer de una reserva ante eventuales inconvenientes en el suministro. Según OSSE, estos depósitos pueden afrontar este tipo de situaciones durante más de 24 horas, siempre que el agua sea utilizada de manera racional.

Por este motivo, se pidió evitar consumos innecesarios, reducir el derroche y postergar aquellos usos que no sean esenciales mientras persista el fenómeno meteorológico.

También se recomendó verificar que los tanques tengan suficiente reserva y evitar utilizar agua potable para actividades que puedan suspenderse durante la jornada.

El pedido de OSSE se produce luego de que el SMN elevara de amarillo a naranja el nivel de alerta por viento Zonda para este jueves. El pronóstico prevé una jornada con fuertes ráfagas, que podrían alcanzar los 70 a 78 kilómetros por hora durante la tarde, junto con una temperatura máxima de 36 grados.

Ante eventuales modificaciones en el servicio, OSSE solicitó a los usuarios mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales y seguir las recomendaciones para preservar las reservas de agua durante el período de mayor intensidad del viento.