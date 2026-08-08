Un hombre fue aprehendido por trabajadores de una finca de Caucete luego de que lo sorprendieran mientras, presuntamente, intentaba sustraer tres rollos de alambre del predio. El sospechoso habría cortado los elementos con una pinza antes de ser descubierto por los obreros, quienes lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.

El hecho ocurrió el jueves 6 de agosto, alrededor de las 16, en la finca “Cabas del Cerro”, ubicada en inmediaciones de calles Paula Albarracín de Sarmiento y Caseros, en el departamento Caucete. La causa quedó caratulada como tentativa de robo y fue tramitada bajo el procedimiento especial de Flagrancia.

El secuestro de alambre, más un alicate servirán como pruebas en contra del aprehendido.

De acuerdo con la información policial, personal del Comando Radioeléctrico Este fue comisionado hasta el establecimiento cerca de las 16:30, luego de que se alertara sobre una aprehensión civil en el lugar.

Cuando los efectivos llegaron a la finca, encontraron a un hombre que ya había sido reducido por trabajadores del establecimiento. Los obreros manifestaron que lo habían sorprendido mientras intentaba sustraer tres rollos de alambre que se encontraban en el predio.

Según consta en las actuaciones, los rollos tenían aproximadamente 100 metros de extensión cada uno. El sospechoso habría utilizado una pinza para cortar el alambre con la intención de llevárselo del lugar, pero fue descubierto antes de concretar la maniobra.

El acusado del robo quedó vinculado a una causa de Flagrancia.

El hombre fue identificado como Agustín Arabel, de 31 años, quien quedó vinculado a la investigación por el presunto intento de robo. Tras la intervención de los uniformados, se avisó a las autoridades judiciales para determinar las medidas que correspondían.

Por el hecho, se mantuvo comunicación con la Unidad de Abordaje Territorial y se puso en conocimiento de lo ocurrido al doctor Juan Mattar. Luego se dispuso la intervención de la UFI Flagrancia.

Posteriormente, se hizo presente el doctor David Peña, quien mantuvo comunicación con el doctor Fernando Bonomo. Tras analizar la situación, se dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

Los tres rollos de alambre, de aproximadamente 100 metros cada uno, quedaron incorporados como efectos vinculados al expediente. El procedimiento permitió recuperar los elementos antes de que fueran retirados del establecimiento.

La causa quedó registrada bajo el Legajo N° 28/26 y fue caratulada como tentativa de robo. El damnificado fue identificado como Raúl Reyna Pereyra, de 37 años, quien representó a la finca “Cabas del Cerro”.

La investigación quedó a disposición de la UFI Flagrancia para determinar la situación procesal del acusado y avanzar con las actuaciones correspondientes.

El procedimiento se inició luego de la intervención de los propios trabajadores de la finca, quienes detectaron la maniobra y retuvieron al sospechoso hasta que arribó el personal del Comando Radioeléctrico Este. De esta manera, los efectivos formalizaron la aprehensión y dieron intervención a la Justicia para continuar con el proceso establecido para este tipo de hechos.