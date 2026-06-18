La polémica generada por la difusión de una falsa noticia sobre Jorge Messi tuvo nuevas consecuencias. Luego de que Florencia Peña anunciara al aire que el padre de Lionel Messi había fallecido, LUZU TV confirmó la desvinculación de los responsables involucrados y comunicó que la conductora dará un paso al costado.

La decisión fue informada a través de un comunicado oficial publicado en las redes sociales del canal de streaming, horas después de que el episodio generara una fuerte repercusión mediática y la reacción de la familia Messi.

"Desde LUZU TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa", expresó la empresa en el escrito.

Comunicado de Nicolás Occhiato tras la fake news en LUZU.

En el mismo mensaje, las autoridades del canal señalaron que resolvieron "desvincular a todos los responsables involucrados" en la difusión de la información errónea. Además, indicaron que Florencia Peña "tomará la decisión de dar un paso al costado".

La medida llegó después de que Nicolás Occhiato, fundador y dueño de LUZU, cuestionara públicamente lo sucedido. A través de sus redes sociales manifestó que la situación no representaba los valores del canal y adelantó que habría una revisión interna.

"Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes. No me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total", escribió.

También sostuvo que correspondía "una revisión interna y una sanción contundente" porque consideró que se trató de "un error inadmisible" en materia de comunicación.

La controversia comenzó durante una emisión de "El Show del Verano", cuando Peña afirmó en vivo que Jorge Messi había muerto. Minutos después, desde el propio programa aclararon que la información no estaba confirmada y que se trataba de un rumor que circulaba en redes sociales.

Ante la viralización del episodio, la familia Messi difundió un comunicado para desmentir las versiones y aclarar el estado de salud de Jorge Messi. Allí informaron que se encuentra bajo seguimiento médico y evolucionando favorablemente.

Además, remarcaron que únicamente el círculo familiar más cercano posee información precisa sobre su estado y solicitaron responsabilidad al momento de difundir noticias relacionadas con cuestiones de salud y situaciones privadas.

Con el comunicado de LUZU, la polémica sumó un nuevo capítulo y derivó en cambios dentro del canal tras la difusión de la falsa noticia que involucró a la familia del capitán de la Selección Argentina.