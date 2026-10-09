Occhiato dijo que Messi lo ignoró en la despedida y armó un escándalo

Lionel Messi y Nico Occhiato quedaron en medio de un torbellino de versiones después de que no coincidieran en la zona mixta del Monumental durante el partido de despedida de la Selección Argentina. La jornada histórica del martes dejó postales emotivas pero también esta fuerte polémica digital. El conductor de Luzu TV asistió con la esperanza de tener un contacto cercano con el futbolista rosarino. Sin embargo no logró cruzarse con el deportista como lo deseaba y sus posteriores explicaciones abrieron paso a innumerables especulaciones.

Durante la emisión de su programa Nico Occhiato dio detalles del momento al compararse con otros presentes y explicó su postura ante la mirada de sus compañeros de equipo. "Messi a mí no me ve, porque pasa y no da notas. A Davo lo ve y lo saluda. Se ve, porque pasa y lo saluda ", relató. Acto seguido Martín Garabal le preguntó si pensaba que el astro lo habría saludado de haberlo reconocido. Frente a la duda del panelista el presentador evitó una definición tajante al contestar "Y no sé, qué se yo ".

Aunque Nico Occhiato subió postales junto a Celia la madre de Lionel Messi los usuarios relacionaron la falta de gesto con un viejo conflicto. La controversia revivió las críticas contra la emisión donde Florencia Peña difundió datos erróneos sobre el padre del ídolo. En las plataformas el público cuestionó la explicación brindada y le recordó al comunicador su supuesta cercanía previa con la familia del deportista.

Las redes estallaron con comentarios muy duros hacia la figura del canal streaming por no asumir responsabilidades sobre aquellos dichos del pasado. "Qué necesidad de aclarar que no lo saludo porque no lo vio! Dios mío…", "No será porque en tu canal mataron al padre y después tiraste la pelota afuera? Ni en pedo, no?", "El otro día dijo que era amigo íntimo de Messi y ahora dice esto" y "Y no sé flaco, capaz porque diste la peor noticia que un hijo puede escuchar y encima lucraste con eso, haciéndote llamar su amigo, capaz que sea eso, no?" señalaron varios usuarios.

La ola de recriminaciones continuó elevando la tensión contra el joven presentador tras sus afirmaciones sobre lo acontecido en la zona mixta. "Te hiciste el canchero con un nene de 3 años!! Bien merecido tenes que te haya ignorado", "En la vida hay que hacerse cargo de las cosas, no el boludo, así maduras y crecés. Y este pibe se hizo el pelotudo, ahora paga las consecuencias, no te vio claro, sí seguro…" y "No me ve porque pasa y no me da nota dice el pelotudo*, quien te crees que sos" agregaron otros internautas en las redes.

Vale rememorar que después de ese incidente previo el propio Nico Occhiato afirmó haber hablado de forma personal con Lionel Messi y con sus allegados para disculparse por la versión inexacta difundida por Florencia Peña. Este reciente desencuentro en la cancha de River revivió las dudas sobre si el capitán lo ignoró a propósito o si todo fue consecuencia del tumulto habitual de un evento masivo.