Occhiato habló del escándalo con Flor Peña: "Está judicializado"

El conflicto entre Nicolás Occhiato y Florencia Peña sumó un nuevo capítulo. A casi un mes del episodio que derivó en la salida de la actriz de Luzu, el conductor y productor confirmó que la situación ya se encuentra en la Justicia.

En diálogo con el programa Puro Show (América), Occhiato evitó profundizar en los detalles del caso, aunque confirmó que el conflicto avanzó por la vía legal. "Está judicializado", sostuvo al ser consultado por la situación con la actriz.

El origen de la controversia se remonta al 18 de junio, cuando Peña difundió al aire de El Show del Verano un rumor no verificado sobre la salud del padre de Lionel Messi. Tras la repercusión, Luzu emitió un comunicado y la actriz dejó de formar parte del ciclo.

Sobre el vínculo que mantuvieron luego del episodio, Occhiato explicó que existió una conversación privada. "La charla existió después del hecho. Fue una que va a quedar en el ámbito de lo privado", afirmó. Además, reconoció que inicialmente el diálogo había sido cordial, aunque indicó que el inicio de una demanda modificó el escenario. "Fue así", respondió al ser consultado sobre la versión de Peña de que habían quedado en buenos términos.

El productor también evitó referirse a cómo vive personalmente el conflicto. "Lo atravieso", expresó de manera breve, antes de reiterar que prefiere no hacer declaraciones sobre el proceso judicial.

Durante la entrevista, Occhiato también respondió a los rumores que señalaban una posible pérdida de anunciantes tras el escándalo. Negó que el canal haya sufrido consecuencias comerciales y aseguró que la actividad publicitaria continúa con normalidad.

"Fijate los programas, la cantidad de chivo que metemos. De hecho, es todavía mayor cantidad de la que teníamos antes", sostuvo al descartar una salida de marcas por la polémica.

Consultado por la continuidad de Marley en Luzu, luego de la renuncia de Peña, contó que ambos conversaron durante su estadía en Miami, aunque prefirió mantener esa charla en reserva. De todos modos, destacó el trabajo del conductor. "La está rompiendo Ale (Wiebe), así que sí, ojalá que sí", señaló.

Otro de los temas abordados fue el episodio protagonizado por una periodista que ingresó sin autorización a la casa donde el equipo realizaba la cobertura del Mundial. Occhiato calificó el hecho como "una incomodidad total" y aclaró que no mantuvo contacto con responsables del medio involucrado, aunque confirmó que recibió disculpas mediante un comunicado.

El caso entre Occhiato y Peña comenzó con un comentario realizado durante una transmisión en vivo y terminó escalando a una instancia judicial. Mientras el proceso avanza, el conductor optó por mantener reserva sobre el expediente y concentrarse en la continuidad de la programación del canal.

Cabe recordar que pocos días después del episodio, el abogado de Florencia Peña, Fernando Burlando, confirmó públicamente que la actriz analizaba iniciar acciones legales contra Luzu. En ese momento explicó que existía un contrato vigente entre ambas partes que se extendía desde marzo hasta diciembre, situación que ahora derivó en un conflicto judicial confirmado por el propio Occhiato.