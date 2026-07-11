Nicolás Occhiato y Florencia Peña retomaron el diálogo luego del conflicto que derivó en la salida de la actriz de Luzu TV tras la difusión al aire de una falsa noticia sobre la salud de Lionel Messi. Según trascendió en las últimas horas, ambas partes lograron acercar posiciones y comenzaron una negociación para resolver la disputa que mantenían desde el episodio.

De acuerdo con la información difundida en el programa Lape Club Social, que se emite por América, existía la posibilidad de que la actriz iniciara una demanda por 750 millones de pesos contra el titular de la plataforma de streaming, con el objetivo de reclamar por las consecuencias de su desvinculación.

El periodista Luis Bremer aseguró que las conversaciones cambiaron de tono y que actualmente existe un clima de entendimiento entre las partes. Según explicó, el conductor Alejandro "Marley" Wiebe actuó como mediador para facilitar el acercamiento entre Occhiato y Peña.

Bremer también sostuvo que el contexto en redes sociales habría influido en la decisión de retomar el diálogo. Según su análisis, las críticas iniciales dirigidas hacia Florencia Peña comenzaron a disminuir con el paso de los días, modificando el escenario público que rodeó la polémica.

En ese sentido, el periodista destacó que la actriz fue la única integrante del proyecto que dejó la señal tras el episodio y remarcó que se trata de una figura de amplia trayectoria dentro del espectáculo argentino.

Otro dato revelado durante el programa es que el contrato que unía a Florencia Peña con Luzu TV nunca habría sido rescindido formalmente. Por ese motivo, un eventual regreso no implicaría mayores obstáculos legales si ambas partes alcanzan un acuerdo definitivo.

Incluso, según Bremer, existe la posibilidad de que el ciclo que compartían Alejandro "Marley" Wiebe y Florencia Peña vuelva a la programación de la plataforma. Aunque inicialmente se especuló con un regreso después del Mundial 2026, fuentes consultadas por el periodista señalaron que ese retorno podría producirse incluso antes.

Hasta el momento, ni Nicolás Occhiato ni Florencia Peña realizaron declaraciones públicas sobre el estado de las negociaciones. Sin embargo, las versiones indican que el conflicto habría ingresado en una etapa de resolución, dejando abierta la puerta para una eventual reconciliación profesional entre ambas partes.