Ocho delincuentes golpearon y robaron a un chofer de Didi moto en Pocito

Marcelo Andino vivió momentos de terror al ser víctima de una emboscada en el barrio Teresa de Calcuta en el departamento de Pocito. El joven conductor de 31 años llegó al lugar a las 21 horas del martes para cumplir con un viaje solicitado a través de la plataforma. Apenas arribó a la esquina de Frías y Picasso en su moto Motomel 150 cc, fue rodeado de inmediato por una patota integrada por al menos ocho delincuentes que lo atacaron de manera brutal.

Los agresores intentaron quitarle la llave del vehículo y exigieron que descendiera del rodado. Ante la resistencia del trabajador para defender su herramienta laboral, el grupo comenzó a propinarle una feroz paliza que le provocó la fractura de su nariz y severas lesiones en el rostro. Durante el violento episodio lograron sustraerle su teléfono celular y su billetera con documentación personal junto a la suma de $10.000 en efectivo antes de darse a la fuga.

Tras el escape de los ladrones en diferentes direcciones, la víctima logró solicitar auxilio a un residente de la zona quien alertó a las fuerzas de seguridad. Las autoridades judiciales confirmaron que la denuncia correspondiente quedó radicada en la Subcomisaría del barrio Buenaventura Luna. El personal policial inició los trabajos de investigación para lograr la identificación y posterior detención de todos los integrantes de la banda de asaltantes.