Ocho personas fueron internadas tras intoxicarse con monóxido de carbono

Un total de ocho personas requirieron traslado urgente al Hospital Rawson tras protagonizar dos eventos independientes de intoxicación con monóxido de carbono en la provincia de San Juan durante el pasado lunes 6 de julio. Entre los afectados se encuentran seis menores de edad, y el reporte médico actual indica que todos los pacientes presentan una evolución favorable y permanecen fuera de peligro.

El primero de los incidentes se desencadenó en el departamento de Pocito, específicamente en un domicilio situado en el cruce de calle 11 y Paraguay. En ese lugar, un hombre y sus dos hijas manifestaron malestares físicos mientras se encontraban dentro de la propiedad.

La intervención policial estuvo a cargo del personal de la Comisaría 11, quienes constataron que los damnificados utilizaban un brasero como método de calefacción, elemento que originó la concentración del gas tóxico. Los uniformados coordinaron el traslado inmediato de los tres integrantes hacia el nosocomio.

Posteriormente, las autoridades viales y de salud atendieron una emergencia de características similares en el barrio Manantial, ubicado en la Capital. Una mujer y sus cuatro hijos comenzaron a registrar síntomas compatibles con la inhalación de monóxido de carbono.

Ante esta situación, los efectivos de la Comisaría 3 dispusieron la derivación de todo el grupo familiar hacia el hospital capitalino. Los cinco afectados quedaron internados bajo estricta observación médica y reaccionaron de manera positiva a las maniobras terapéuticas aplicadas por los profesionales.