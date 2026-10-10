La primavera comenzó hace varias semanas, pero el sol y las temperaturas agradables siguen sin instalarse de manera definitiva en distintas regiones de Argentina. Octubre llegó con jornadas grises, abundante nubosidad, humedad y lluvias intermitentes, una combinación que tiene una explicación meteorológica: un fenómeno conocido como bloqueo atmosférico, que altera la circulación habitual del aire y puede mantener las mismas condiciones durante varios días.

Según explicaron especialistas consultados por Infobae, este fenómeno se produce cuando determinados sistemas de alta y baja presión dificultan el desplazamiento normal de los frentes meteorológicos. En la situación actual, un centro de altas presiones ubicado sobre el Atlántico Sur, combinado con áreas de baja presión frente al Río de la Plata, favorece el ingreso constante de humedad oceánica hacia el continente.

El meteorólogo Mauricio Saldivar explicó que esta configuración impide que los sistemas atmosféricos avancen con normalidad, lo que contribuye a mantener el cielo cubierto y las precipitaciones intermitentes. Además, la presencia de bajas presiones en niveles medios de la atmósfera refuerza la inestabilidad, especialmente en Buenos Aires y sus alrededores.

Cuándo volverá el sol y qué pasará con las lluvias

Aunque durante el fin de semana largo podrían registrarse algunas mejorías temporarias, los especialistas advierten que esto no significa el final de las condiciones inestables. Mientras el bloqueo atmosférico continúe activo, las jornadas nubladas podrían alternarse con breves períodos de sol y precipitaciones aisladas.

Saldivar anticipó que las condiciones favorables para lluvias débiles e intermitentes podrían extenderse durante la próxima semana, particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El fenómeno también influye en otras regiones del país. De acuerdo con especialistas de Meteored, la configuración atmosférica actual favorece la persistencia de nubosidad y precipitaciones en diferentes provincias, con tormentas más intensas en sectores del noreste argentino y posibilidades de nevadas en áreas cordilleranas de Cuyo y el noroeste.

Qué relación tiene con el fenómeno de El Niño

Una de las principales dudas es si esta situación está vinculada con El Niño, el fenómeno climático que suele favorecer un aumento de las precipitaciones en determinadas regiones de Argentina.

Sin embargo, los especialistas aclararon que, aunque El Niño puede generar condiciones favorables para una primavera más húmeda, no es la causa directa del bloqueo atmosférico. Este último responde a una configuración particular de la circulación del aire que también puede producirse independientemente de El Niño.

Para los próximos meses, los pronósticos estacionales anticipan mayores posibilidades de lluvias en sectores del centro, este y norte del país, especialmente en la Mesopotamia, Santa Fe, Chaco y Formosa.

La meteoróloga Cindy Fernández advirtió que el escenario podría favorecer episodios de precipitaciones intensas, principalmente en el Litoral argentino. No obstante, los especialistas remarcaron que las tendencias estacionales no permiten determinar con exactitud qué días lloverá.

En cuanto a San Juan, las condiciones de lluvia y nubosidad deberán analizarse mediante los pronósticos específicos para la provincia, ya que los efectos del bloqueo atmosférico no son iguales en todas las regiones del país.