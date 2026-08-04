Ocultaban una pistola debajo de un bebé durante un operativo: hay dos detenidos

Durante un operativo realizado en la madrugada de este martes en Villa del Sur, departamento Santa Lucía, efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte secuestraron dos armas de fuego, municiones de distintos calibres y detuvieron a un hombre y una mujer, luego de intervenir por un presunto enfrentamiento entre vecinos armados.

De acuerdo con la información oficial, el primer llamado al Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM) se registró a la 1:33, cuando se alertó sobre una presunta gresca con armas de fuego en el interior del barrio. Los uniformados realizaron una recorrida por la zona, aunque en ese momento no encontraron novedades.

Sin embargo, minutos después ingresó una nueva denuncia por otro episodio de violencia en el mismo sector. Al llegar al lugar, los efectivos observaron a una mujer que llevaba en brazos a un menor de edad y que, al advertir la presencia policial, emprendió la fuga a pie.

Los policías iniciaron una persecución y, tras darle la voz de alto, lograron interceptarla. Durante el procedimiento se produjo un forcejeo y los efectivos secuestraron, oculto debajo del menor que llevaba en brazos, una pistola marca Bersa calibre 9 milímetros, con la numeración limada, un cargador y 14 cartuchos del mismo calibre.

Posteriormente, una familiar de la mujer se hizo presente en el lugar y quedó a cargo del menor.