Odio de hermanas: Zaira Nara estalló y reveló que no se banca más a Wanda

Las redes sociales fueron el espacio de un intercambio llamativo entre Zaira y Wanda Nara que captó la atención de los usuarios. La modelo utilizó sus historias de Instagram para difundir una fotografía en la que se la ve junto a su hermana mayor. La imagen fue acompañada por un dato que sostiene que "Según un estudio, tener una hermana aumenta el estrés un 78%" lo que sirvió de base para una broma familiar.

Lejos de simplemente publicar la información Zaira decidió sumar un comentario personal con tono irónico dirigido a la empresaria. La publicación incluyó la frase "Yo creo que ya voy tocando el 100% eh" sugiriendo que su experiencia personal con Wanda supera los niveles estadísticos mencionados en el estudio. Este tipo de interacciones públicas suelen generar gran interés entre los seguidores de ambas figuras.

La respuesta de la conductora no se hizo esperar y llegó por la misma vía digital. Wanda decidió compartir nuevamente el posteo en su propia cuenta de Instagram para que sus seguidores lo vieran. De esta manera la empresaria dejó en claro que tomó el mensaje con humor y eligió responder públicamente al comentario picante de su hermana menor confirmando la buena relación que mantienen.