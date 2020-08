Oficial: Koeman es el DT del Barcelona

En una entrevista exclusiva con el canal del Barcelona, el presidente Josep Bartomeu anunció que Ronald Koeman será el nuevo entrenador. Además, despejó los rumores y aseguró que Lionel Messi se quedará en el club. "Quiere acabar su carrera en el Barsa, lo ha dicho muchas veces. Hablé con Koeman y me ha dicho que Messi es el pilar de su proyecto”.

LAS FRASES DE BARTOMEU

“Estos días sale en todos los medios. Si nada se tuerce, Koeman será el entrenador que anunciaremos que dirigirá este equipo y a estos jugadores con un proyecto diferente. Es un entrenador que los culés conocemos bien. No solo como jugador sino como entrenador. Apostamos por él porque conocemos muy bien por cómo es, cómo piensa y cómo juegan sus equipos, pero también por su experiencia, por estar en el Dream Team de Johan Cruyff. Conoce el Barcelona y la forma de entender el fútbol”.

"En diciembre hablamos con diferentes entrenadores para ver los que podían venir. En aquel momento lo negamos porque no se podía explicar, ahora lo puedo decir. Koeman nos dijo que tenía una responsabilidad con Holanda y no podía dejarlos sin entrenador, pero fue el primer técnico al que contactamos. Ahora nos ha dicho que la Eurocopa está muy lejos, estamos en pandemia y no sabemos qué pasará con las competiciones. Ahora ha dicho que puede hacerlo. Es un sueño para él desde hace mucho”.

“Messi tiene contrato en el Barcelona hasta 2021, lo sabe él y lo sabemos todos. Hablo regularmente con Messi y sobre todo con su padre y ellos los saben. Hay un proyecto y llegará un nuevo entrenador y que cuenta con él”.

"Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo. Es el número 1 y lo tenemos nosotros. Y cada proyecto que se hace, se hace pensando que tenemos al mejor jugador del mundo y en hacer crecer sus cualidades. En el nuevo proyecto, Koeman cuenta con Messi".