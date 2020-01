Oficina Anticorrupção "não será um perseguidor judicial", afirma máxima autoridade

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

A máxima autoridade da Oficina Anticorrupção, Félix Crous, afirmou hoje que o organismo "não se trata de uma superpromotoria nem será perseguidor judicial”.



O funcionário disse que “pode haver funcionários do Estado em negócios deste tipo, mas também do outro lado estão os corruptores, que quando são descobertos fazem extorsões e o denunciam depois que o crime é descoberto”.



Crous contou que “chama a atenção que para determinados processos tenham sido contratados advogados externos à Oficina e à planta do Estado, como por exemplo no processo de 'Os Cadernos' e outras que não são conhecidas”.



Nesse sentido, a autoridade da Oficina Anticorrupção propôs que “o Estado deve suprimir essa prática, ou seja, não precisar dos que estão fora do organismo profissional, porque isso dá lugar a equívocos ou suspicácias, e porque há advogados qualificados da oficina para realizar as pesquisas”.