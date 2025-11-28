La Legislatura sanjuanina vivió una jornada de alta volatilidad política este jueves, centrada en el proyecto de emergencia hídrica, una modificación a la Ley N 2470-L que buscaba otorgar a OSSE facultades "extraordinarias" para manejar la crisis del agua. A pesar de que el oficialismo contaba con tener los votos, en el recinto todo cambio. El proyecto, que no tenía despacho favorable de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), debía ser tratado sobre tablas, lo que elevó la necesidad de contar con el apoyo total de los bloques aliados.

El diputado Carlos Jaime (oficialismo) argumentó la urgencia de incorporar a OSSE a la emergencia debido a la situación de crisis hídrica. No obstante, la oposición, liderada por el diputado giojista Mario Herrero, indicó que no era necesaria una nueva ley, ya que la Ley de Emergencia en Obras Públicas ofrecía suficientes herramientas a la empresa estatal.

La verdadera fractura se hizo visible cuando, tras las primeras intervenciones, el Bloque Justicialista solicitó un cuarto intermedio que se extendió por media hora. Durante ese tenso lapso, quien oficiaba de presidente de la Cámara ante la ausencia de Fabián Martín, Enzo Cornejo, se retiró del recinto.

Simultáneamente, el Bloquismo, con su presidente Luis Rueda a la cabeza, confirmó implícitamente la falta de reciprocidad que motivó el freno a la Ley de OSSE debido a que consideraron que no estaban los votos para concretar lo que buscaba el oficialismo.

Al reanudarse la sesión, y con el peronismo votando nuevamente unido, se definió el futuro del proyecto. El diputado libertario Patinella mocionó que la ley volviera a comisión y que se le diera preferencia para ser tratada el 11 de diciembre. En esa votación, el Bloquismo y Franco Aranda votaron junto al libertario por el retorno a comisión.

El diputado del oficialismo, Enzo Cornejo, explicó el resultado: "La Ley de Emergencia Hídrica pasó a Comisión luego de que el oficialismo perdiera la votación en la sesión de hoy". Cornejo enfatizó la importancia de la ley para el Ejecutivo: "Para Mario Herrero y Aranda no hace falta esta emergencia, pero para el Gobierno sí, porque es una herramienta que evita licitación para solucionarle la vida a los sanjuaninos; por ejemplo, para tomar decisiones rápidas para perforaciones que en una licitación se demora un año y de esta manera se agiliza el sistema".

La frustrada sesión sirvió como un "llamado de atención" para que el Gobierno atienda a sus colaboradores y ofrezca la esperada "devolución de gentilezas". El proyecto de OSSE ahora se suma, como preferencia, a la Ley de Transporte y al loteo de 25 de Mayo solicitado por Quiroga Moyano.