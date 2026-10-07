Oktoberfest 2026 en San Juan: todas las propuestas de octubre

La tradición cervecera alemana tendrá distintas versiones en San Juan durante octubre, con fiestas temáticas que combinarán cerveza artesanal, gastronomía, música y actividades especiales. Algunas propuestas se concentrarán esta semana y otras se extenderán hasta mediados de mes.

La agenda comienza este jueves 8 de octubre, cuando distintas cervecerías y bares de la provincia prepararán sus propias celebraciones por el Oktoberfest. Entre ellas aparece Ancestral Cervecería, que tendrá su Oktoberfest desde las 19, y Leinster Bar Irlandés, donde la propuesta está anunciada para las 21.

La celebración continuará el viernes 9 de octubre con una propuesta de Oktoberfest en Punto Donata, que tendrá además un bingo musical y comenzará a las 19. El evento forma parte de la agenda de actividades cerveceras que se desarrollarán durante el fin de semana.

A estas propuestas se suma una actividad diferente en Rodeo, departamento Iglesia. Allí se realizará la Fiesta de la Cerveza Andina, el sábado 10 de octubre desde las 19 en la Plaza Federico Cantoni, con entrada libre y gratuita. La jornada tendrá cerveza artesanal, gastronomía, feria de artesanos y música en vivo.

La celebración iglesiana estará vinculada además con la apertura de la temporada náutica en el departamento. Durante ese fin de semana también habrá actividades deportivas en el dique Cuesta del Viento, entre ellas una salida de kayak y el posterior Desafío Cuesta del Viento, con competencias de trail y mountain bike.

Más cerveza artesanal a mediados de octubre

El calendario cervecero tendrá otra fecha el 17 y 18 de octubre, cuando la Cervecera Frutos del Edén realizará su Oktoberfest en su establecimiento de Altamira Reserve, San Juan. La propuesta contempla cervezas de temporada, comida, música y otras actividades, aunque todavía no se difundieron todos los detalles de la programación.

De esta manera, la celebración asociada tradicionalmente con la cerveza alemana tendrá durante octubre distintas expresiones en San Juan. Desde fiestas temáticas en bares y cervecerías hasta una propuesta vinculada al turismo y la producción local en Iglesia, la agenda combinará cerveza artesanal, gastronomía y música en diferentes puntos de la provincia.

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