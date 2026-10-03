Villa General Belgrano se prepara para recibir una nueva edición de la Oktoberfest Argentina, la tradicional Fiesta Nacional de la Cerveza. La celebración se desarrollará durante dos fines de semana, del 4 al 6 y del 11 al 14 de octubre.

El principal escenario será el Bosque de los Pioneros, donde habrá propuestas desde el mediodía hasta aproximadamente las 2 de la madrugada. La programación combinará música, danzas típicas, gastronomía y cervezas artesanales.

El predio contará además con dos escenarios y, después de la medianoche, la fiesta continuará con el Oktober Abend, con DJs y música hasta la madrugada.

Música, cerveza y desfiles

Uno de los atractivos centrales será la programación artística. Entre los artistas anunciados aparecen Soledad, Estelares, Turf, Los Palmeras y su Camerata, Los Abuelos de la Nada y Airbag.

También habrá tributos a Pink Floyd, Soda Stereo y Charly García.

Fuera del predio, las calles de Villa General Belgrano serán escenario de los tradicionales desfiles de colectividades, con participantes vestidos con trajes típicos y encabezados por el Monje Negro.

Una nueva propuesta para los amantes de la cerveza artesanal

La edición 2026 tendrá además una propuesta especial denominada Oktoberfest Craft, que se realizará en el denominado Salón Cervecero.

El espacio funcionará el 9 y 10 de octubre, de 19 a 22, y estará dedicado especialmente a la cerveza artesanal. En esas jornadas también se desarrollará el Bier Kongress, con la participación de productores y especialistas del sector.

Otra de las novedades será un sector VIP con ubicación privilegiada para los espectáculos, además de gastronomía, cerveza y bebidas incluidas, estacionamiento y acceso preferencial.

Una fiesta que comienza desde las calles

La experiencia no queda limitada al predio. Los desfiles forman parte de la identidad de la celebración y recorren distintos sectores de Villa General Belgrano durante los días de la fiesta.

La organización también informó que el predio estará abierto desde las 11 en las jornadas principales, con actividades que se extienden hasta la madrugada.

Para consultar la programación completa y adquirir las entradas, la organización remite al sitio oficial de la Oktoberfest Argentina.