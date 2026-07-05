La intensa ola polar que atraviesa gran parte del país volvió a dejar temperaturas extremas durante la mañana de este domingo. Según el relevamiento del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), más de 30 ciudades argentinas registraron marcas por debajo de los 0°C entre las 7 y las 12, con valores que se ubicaron entre los más bajos del año.

La localidad más fría del país fue Maquinchao, en la provincia de Río Negro, donde el termómetro descendió hasta los -9,6°C, con una humedad del 94% registrada entre las 9 y las 10 de la mañana.

El segundo lugar del ranking correspondió a Uspallata, en Mendoza, con -8,2°C, mientras que Malargüe, también en territorio mendocino, completó el podio con una temperatura mínima de -8°C.

Entre las diez ciudades más frías del país también aparecieron El Bolsón (-5,7°C), Esquel (-5,2°C), Puerto Madryn (-5°C), San Carlos de Bariloche (-4,9°C), Perito Moreno (-4,8°C), Trelew (-4,8°C) y Río Gallegos (-4,6°C).

La ola de frío también se hizo sentir con fuerza en San Juan. San José de Jáchal registró una temperatura mínima de -4°C, mientras que la capital sanjuanina alcanzó los -3°C, ubicándose entre las ciudades más frías del país durante la mañana.

Otras localidades que amanecieron bajo cero fueron San Rafael (-3,2°C), Victorica (-3,1°C), Gobernador Gregores (-3°C), Mendoza capital (-3°C), Mar del Plata (-2,4°C), Neuquén (-2,3°C), Río Grande (-2,4°C), Viedma (-2°C), San Antonio Oeste (-1,6°C), San Martín (-1,5°C), Villa Gesell (-1,2°C), Comodoro Rivadavia (-1°C), Chapelco (-0,4°C), San Luis (-0,3°C) y El Calafate (-0,2°C).

El informe del SMN confirma la persistencia de la ola polar sobre buena parte del territorio nacional, con temperaturas extremas que afectan especialmente a la Patagonia, Cuyo y el centro del país. Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan extremar los cuidados, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, además de mantener una adecuada calefacción de los ambientes y evitar la exposición prolongada al frío.