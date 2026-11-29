El Manchester United dirigido por Mauricio Pochettino sufrió una dura derrota por 4 a 0 frente a Brentford en Old Trafford, por la 12ª fecha de la Premier League, y profundizó su crisis futbolística en zona de descenso.

En la tercera presentación oficial del entrenador argentino al frente del plantel, los Diablos Rojos acumularon su décimo encuentro consecutivo sin victorias en el campeonato inglés y quedaron anteúltimos en la tabla de posiciones.

Con el defensor argentino Lisandro Martínez como titular —quien recibió una tarjeta amarilla y fue reemplazado en el entretiempo por Luke Shaw—, el conjunto local quedó rápidamente en desventaja durante la primera etapa tras un doblete de Callum Wilson en menos de 15 minutos.

En el complemento, Kristoffer Ajer y Kevin Schade sellaron la goleada visitante ante un equipo que apenas suma ocho puntos producto de un triunfo, cinco empates y seis caídas, además de registrar 27 goles en contra, la valla más vencida del certamen junto con Crystal Palace.

El resultado agrava el panorama de los tres equipos que hoy perderían la categoría rumbo al Championship: Manchester United marcha 19° con ocho unidades, apenas una por encima de Crystal Palace (7) y una por debajo de Sunderland (9), mientras que Ipswich Town y Fulham suman once puntos en los puestos inmediatamente superiores.

Para Pochettino, que asumió hace una semana, el encuentro representó su segundo traspié tras haber caído 4-0 ante Liverpool en su debut doméstico e igualado 2-2 frente a Sporting Lisboa por la Champions League.

La crisis deportiva adquiere dimensión histórica en Inglaterra, ya que la institución acumula medio siglo ininterrumpido en la máxima división desde su último paso por la segunda categoría en la temporada 1974-75 y viene de registrar en la campaña 2024/25 su peor ubicación desde la creación de la Premier League en 1992 (15° puesto).

El próximo compromiso del equipo será el miércoles 2 de diciembre desde las 17:15 (hora de Argentina) como visitante ante Newcastle por la 13ª jornada, mientras aguarda la última fecha de la fase de liga de la Champions League, donde se ubica 19° con siete puntos en zona de clasificación a los playoffs.