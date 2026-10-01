La paridad fue protagonista en una nueva edición de UPD, Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que pone a prueba los conocimientos, la rapidez y el trabajo en equipo de los estudiantes sanjuaninos. El Colegio Provincial de Santa Lucía Profesora Olga Aubone y la Escuela Secundaria José Manuel Estrada, de Rawson, protagonizaron un enfrentamiento que mantuvo la expectativa hasta el último momento. Con equipos parejos tanto en el juego como en los looks, los participantes fueron en busca de un objetivo compartido: acercarse al sueño de viajar a Bariloche.

Por el equipo azul, el Colegio Olga Aubone estuvo representado por Diego Arce y Morena Grasso, alumnos de 5.º 2.ª. Del otro lado, Mateo Valverdi y Nerea Luján, de 5.º 1.ª de la Escuela Secundaria José Manuel Estrada, defendieron los colores naranjas. Entre preguntas, estrategias y mucha concentración, ambos cursos demostraron que no estaban dispuestos a regalar ni un punto.

Diego, Morena, Mateo y Nerea representaron a sus compañeros en UPD. FOTO HUARPE.

Una competencia que se definió en los detalles

El desafío comenzó con las preguntas de la ruleta. El equipo azul respondió correctamente en Ciencias, pero no logró sumar en Geografía y Arte. El conjunto naranja, por su parte, acertó en Lengua y falló en Ciencias y Deportes. El primer bloque terminó igualado 1 a 1, una señal de que la jornada prometía un mano a mano ajustado.

En la segunda etapa llegaron los juegos de verdadero o falso y de unir conceptos. Los representantes del Olga Aubone eligieron Deportes en la primera prueba y sumaron dos puntos, mientras que el Estrada hizo lo propio con Geografía. Luego, ambos seleccionaron Historia en el desafío de unir conceptos y consiguieron tres puntos cada uno. Resultado parcial: 6 a 6. La paridad seguía intacta.

El tercer bloque elevó la intensidad con el clásico tutti frutti. Al equipo azul le tocó la letra P y consiguió seis puntos; al naranja, la G, con la que sumó cinco. Después llegó la lluvia de preguntas, donde los estudiantes del Olga Aubone acumularon ocho puntos y los del Estrada, nueve. Al terminar las pruebas, el marcador quedó 20 a 20. Ninguno había logrado sacar ventaja y el desenlace tuvo que esperar una instancia extra.

Una pregunta para definir el pase de ronda

Con el empate en el marcador, los dos equipos se enfrentaron a una pregunta de aproximación: ¿cuántos metros mide aproximadamente el Ecuador terrestre? El equipo azul respondió 100.000, mientras que el naranja estimó 25.000. La respuesta correcta era aproximadamente 40.075.000 metros, por lo que la definición quedó en manos de la aproximación más cercana.

Finalmente, el Colegio Provincial de Santa Lucía Profesora Olga Aubone se quedó con la victoria y consiguió avanzar a la ronda de repechaje. Diego Arce y Morena Grasso continúan así en carrera por el viaje a Bariloche.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.