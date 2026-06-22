Olivia Rodrigo reveló que perdió el 60% de la audición en un oído

Olivia Rodrigo compartió detalles personales sobre una condición sensorial que la acompaña desde su niñez durante la promoción de su tercer álbum titulado You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. La joven de 23 años explicó que presenta una pérdida auditiva del 60% en su oído izquierdo.

Este diagnóstico fue detectado inicialmente mediante exámenes de rutina realizados cuando asistía al preescolar. A pesar de esta limitación, la artista logró desarrollar una carrera internacional sin que su desempeño profesional se vea perjudicado por esta situación física.

En una entrevista con el medio KISS FM UK, Rodrigo conversó con los conductores Tyler West y Chloe Burrows sobre su actualidad. Durante el encuentro, West utilizó el título de una de sus canciones recientes para consultarle en tono de broma sobre su estado actual preguntando "What’s Wrong with Me?".

Ante la consulta, la intérprete respondió entre risas que "Tengo bastantes problemas". La joven relató que por este motivo suele pedirle a quienes la rodean que se ubiquen de su lado derecho para poder mantener conversaciones efectivas y comprender los mensajes con nitidez.

Aunque en el pasado se había definido a sí misma de manera informal como "medio sorda", en esta oportunidad prefirió aportar una cifra concreta para visibilizar su realidad. Rodrigo destacó que utiliza el humor como una vía de autoaceptación y que suele compartir experiencias similares con su amiga Petra Collins.

La cantante sostuvo que estas características no representan un obstáculo, sino que forman parte de su identidad artística. Con esta apertura, la estrella busca fomentar la inclusión y demostrar que las dificultades sensoriales pueden integrarse a la vida cotidiana de forma positiva y resiliente.