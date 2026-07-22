Las preferencias de las familias sanjuaninas a la hora de elegir un nombre para sus hijos volvieron a mostrar algunas tendencias que se consolidan con el paso de los años. Durante los primeros cinco meses de 2026, Olivia fue el nombre más elegido para las niñas, mientras que Oliver encabezó el listado entre los varones, de acuerdo con las estadísticas difundidas por el Registro Civil.

En el caso de las niñas, Olivia quedó primera con 36 inscripciones. Detrás se ubicaron Sofía, con 34; Mía, con 29; Alma, con 24; e Isabella, con 23. También aparecen Emma (22), Delfina (19), Bianca (15), Roma (13) y Ámbar (11).

Entre los varones, Oliver encabezó el listado con 29 registros. Luego se ubicaron Noah y Valentino, ambos con 23; Mateo, con 21; Lorenzo, con 14; Benicio y Joaquín, con 12; Felipe, con 11; y Elías y Salvador, con 10.

La directora del Registro Civil, Verónica Benedetto, explicó que hay nombres que logran sostenerse en el tiempo y otros que comienzan a ganar espacio entre las nuevas generaciones. "Todos los años vemos algunos cambios en el ranking, pero también hay nombres que se mantienen entre los preferidos de las familias sanjuaninas. Eso habla de tendencias que se van consolidando", comentó a DIARIO HUARPE.

La funcionaria señaló que, más allá de los movimientos en las posiciones, predominan los nombres cortos y de fácil pronunciación. "Hay elecciones que responden a modas, a referencias culturales o simplemente a gustos personales. Lo interesante es que cada año aparecen algunos nombres nuevos, aunque varios siguen siendo los favoritos", agregó.

Una radiografía de las familias

Benedetto destacó que el listado permite conocer cómo evolucionan las preferencias de los padres. "Los nombres también reflejan una época. Hay ciclos en los que algunos dejan de usarse y otros cobran mucha fuerza. Es algo que observamos permanentemente porque el Registro Civil concentra toda esa información", indicó.

Además, explicó que los datos se actualizan de manera permanente a medida que se realizan las inscripciones. "Cada nacimiento queda registrado y eso nos permite elaborar estadísticas muy precisas. Después de varios meses ya se pueden identificar tendencias bastante claras sobre cuáles son las elecciones más frecuentes", afirmó.

También hubo menos nacimientos

Además del ranking de nombres, las estadísticas del Registro Civil muestran que entre enero y mayo de este año se registraron 3.636 nacimientos en San Juan, frente a los 3.944 del mismo período de 2025. Esto representa una disminución de 308 nacimientos, equivalente a una caída interanual del 7,8%.

La baja estuvo impulsada principalmente por mayo, cuando las inscripciones descendieron de 805 a 496 nacimientos, una diferencia del 38,4% respecto del mismo mes del año pasado.

"Los nacimientos vienen mostrando una tendencia descendente desde hace varios años. Es una realidad que no es exclusiva de San Juan y que también se observa en otras provincias. Nosotros hacemos el seguimiento de estas estadísticas porque permiten conocer cómo evoluciona la población", concluyó Benedetto.