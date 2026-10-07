Si al abrir el lavarropas aparece un olor desagradable a humedad, uno de los primeros lugares que conviene revisar es la goma que rodea la puerta, especialmente en los modelos de carga frontal.

Este sello de caucho es fundamental para evitar que el agua se escape durante el lavado, pero sus pliegues también pueden convertirse en un lugar donde quedan atrapados agua, detergente, pelusas y suciedad. Con el tiempo, la humedad acumulada puede favorecer la aparición de moho y generar ese característico olor a humedad.

Qué hay que revisar en la goma

El primer paso es abrir los pliegues de la goma y observar si hay restos de suciedad, pelos, pelusas o manchas oscuras. También es importante comprobar si queda agua acumulada en la parte inferior.

La limpieza debe hacerse con un paño y un producto adecuado para el electrodoméstico. También puede utilizarse un cepillo pequeño para llegar a los sectores más difíciles, siempre sin dañar el caucho. Después hay que retirar los restos del producto y secar completamente la goma.

Si aparecen manchas negras persistentes o el olor continúa después de la limpieza, puede ser señal de una acumulación importante de moho o de un problema de drenaje que requiere una revisión más profunda.

El hábito que ayuda a evitar el mal olor

Una de las medidas más sencillas para prevenir que vuelva el olor consiste en no dejar la puerta cerrada inmediatamente después del lavado. Mantenerla entreabierta permite que el interior se ventile y que la humedad se evapore.

También conviene retirar la ropa húmeda apenas termina el ciclo y limpiar periódicamente el compartimento del detergente y otros sectores donde puedan quedar residuos.

Los especialistas recomiendan realizar una limpieza profunda de la goma aproximadamente una vez al mes, además de secarla regularmente después de los lavados.

Un detalle que puede hacer la diferencia

Si el lavarropas sigue teniendo olor aun después de limpiar la goma, también conviene revisar el filtro, el desagüe y el cajón del detergente, ya que la suciedad y la humedad pueden acumularse en esos sectores.

Así, una revisión sencilla de la goma de la puerta puede ser el primer paso para recuperar el buen olor del lavarropas y evitar que el problema vuelva a aparecer.