OMEGA celebrará sus 17 años con una gran fiesta en el Club UVT

OMEGA celebrará sus 17 años de trayectoria con una fiesta que reunirá música en vivo, entretenimiento y propuestas gastronómicas en el Club UVT. El evento será el sábado 7 de noviembre, desde las 22, con una convocatoria abierta al público y distintas actividades previstas para acompañar el show de la banda.

La celebración incluirá la presentación en vivo de OMEGA junto a artistas invitados, además de una kermesse, food trucks, venta de merchandising oficial y otras sorpresas. La propuesta busca reunir a los seguidores que acompañaron el recorrido del grupo durante casi dos décadas.

Como parte de la organización, se dispondrá de un servicio de colectivos desde distintos departamentos de San Juan, con el objetivo de facilitar el traslado de quienes quieran asistir a la fiesta.

En cuanto a las entradas, las anticipadas tienen un valor de $8.000 para la entrada general y $12.000 para el sector VIP. Además, los socios de la UVT podrán acceder a una promoción 2x1 en entradas anticipadas, que estará disponible exclusivamente en la sede del club.

Las reservas se pueden realizar al teléfono 2644 559900. También se podrán adquirir entradas a través de los relacionistas públicos (RRPP) autorizados.

Con 17 años de historia, OMEGA se consolidó como una de las bandas de cuarteto con mayor convocatoria en San Juan y amplió su presencia a nivel nacional. El grupo lleva su música a escenarios de distintos puntos del país y convoca semanalmente a sus seguidores en La Misa de Omega.

La fiesta en el Club UVT será una nueva oportunidad para celebrar ese recorrido junto al público sanjuanino, con una noche que combinará el espectáculo musical con propuestas recreativas y gastronómicas.

Datos del evento