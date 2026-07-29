La banda cuartetera y sanjuanina por excelencia, Omega hará un debut inédito en la historia propia del grupo. Por primera vez, este 28 de agosto, presentará un show especial y diferente en el Teatro Sarmiento, bajo el nombre de “Nuestra Primera Cita”, el recital consistirá en una sesión acústica con arreglos nuevos de sus grandes éxitos y temas más conocidos.

Para crear una atmosfera íntima y romántica, habrá un ensamble de cuerdas en vivo con voces invitadas. Martina Flores, cantante y compositora con una sólida trayectoria y cuatro discos editados; Melisa Quiroga, cantante y coach vocal, reconocida por su extensa trayectoria artística y por ser una de las voces más destacadas de la provincia; y Andrés Cantos, el cantante sanjuanino que alcanzó proyección nacional tras su participación en La Voz Argentina, llevando la identidad cuyana a uno de los escenarios televisivos más importantes del país.

En contacto con Alejandro Flores, el manager y hermano del cantante Hugo, fundamentó a DIARIO HUARPE que “haremos una velada especial porque es nuestra primera vez que actuaremos en el Teatro Sarmiento. Hugo que se está encargando de todo lo que es la parte de la producción musical, donde habrá dos diferentes shows. La primera mitad será acústica con ensamble de cuerdas, que dará una impronta diferente a lo que la gente está acostumbrada a escuchar. Habrás con baladas, merengue y boleros. La otra parte, será toda la energía que entrega Omega en vivo, con los temas más bailables”.

Además, “presentaremos canciones nuevas con las que el recital será filmado y grabado para que se haga una producción posterior con este material. Tantos años que estamos haciendo música en San Juan, es realmente nuestra primera cita en el Teatro Sarmiento y estamos muy ansiosos por esta celebración”, dijo Flores.

“Estaremos con todas las pilas puestas para que para que el evento tenga la magnitud que se merece. Será un encuentro diferente y único para toda la familia de Omega”, finalizó.

En detalle

Omega subirá el 28 de agosto, a las 21:30 hs. en el Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Con producción de DF e Imaxia, las entradas: $15.000. Anticipadas en soloentradas.com.ar



