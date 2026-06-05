Opciones de comidas nutritivas y rápidas para el almuerzo infantil

Planificar las comidas escolares de los niños deja de ser una complicación mediante alternativas que combinan practicidad y nutrición. Estas opciones simples se pueden elaborar de forma anticipada para resolver el menú de los 5 días de la semana escolar.

Una alternativa es la tarta de pollo y verduras. Se necesita 1 tapa para tarta, 1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada, 1 zanahoria rallada, 1/2 taza de choclo, 2 huevos y 50 g de queso. Para la preparación se deben mezclar todos los ingredientes, colocar sobre la masa y hornear a 180 grados durante 30 minutos o hasta que esté dorada.

Otra propuesta son las albóndigas de carne con puré de calabaza. Los ingredientes requeridos son 300 g de carne picada, 1 huevo, 2 cucharadas de pan rallado, 500 g de calabaza, sal y condimentos. El procedimiento consiste en formar las albóndigas con la carne, el huevo y el pan rallado, para luego cocinarlas al horno durante 20 minutos. Finalmente se debe hervir la calabaza, pisarla y servir como acompañamiento.

Los fideos integrales con salsa de tomate y queso también resultan viables. Se elaboran con 250 g de fideos integrales, 2 tomates triturados, 1 cucharada de aceite de oliva y queso rallado. Se cocinan los fideos según las instrucciones del paquete, se prepara una salsa rápida con los tomates y el aceite, se mezcla todo y se termina con el queso rallado.

El arroz con pollo y vegetales es una opción tradicional. Requiere 1 taza de arroz, 1 pechuga de pollo en cubos, 1 zanahoria, 1/2 taza de arvejas y aceite. Primero se cocina el arroz, luego se saltean el pollo y los vegetales hasta que estén tiernos, y por último se integra todo y se deja enfriar antes de colocar en el contenedor.

Por último, la tortilla de papa y zucchini aporta variedad. Se prepara con 2 papas medianas, 1 zucchini, 4 huevos y sal. Se deben cocinar las papas y el zucchini en cubos, mezclar con los huevos batidos y cocinar en una sartén antiadherente hasta que la preparación esté dorada de ambos lados.