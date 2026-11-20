Mario Pergolini interrumpió de manera sorpresiva la rutina de su programa Otro Día Perdido para referirse al delicado cuadro de salud que atravesó Mariano Chihade, fundador de la productora Mandarina y esposo de Mariana Fabbiani. El empresario televisivo debió ser sometido esta semana a una intervención quirúrgica en el Instituto Fleni luego de que estudios médicos detectaran una imagen nodular en el cerebro.

Al aire de Eltrece, Pergolini dejó de lado su habitual tono irónico para enviarle un mensaje cargado de preocupación y afecto al productor frente a las cámaras. “Desde acá le queremos mandar un abrazo a él y a toda su familia; es alguien que conocemos, un tipo joven, ojalá que salga todo bien y seguramente va a ser así”, expresó el animador con evidente conmoción.

La gravedad preventiva del diagnóstico encendió las alarmas en toda la industria televisiva, donde Chihade mantiene un vínculo estrecho con conductores, productores y técnicos. El gesto de Pergolini llamó fuertemente la atención de la audiencia, ya que rara vez detiene la dinámica de su ciclo para abordar situaciones personales de colegas del medio.

De acuerdo con el parte médico de la clínica ubicada en el barrio porteño de Belgrano y la información confirmada por el entorno de Mariana Fabbiani, la cirugía logró abordar la lesión detectada en estudios de rutina antes de que generara síntomas mayores. El procedimiento resultaba indispensable para evitar riesgos neurológicos.

Mariano Chihade transita ahora las horas decisivas del posoperatorio bajo estricto control médico, lúcido y acompañado de manera permanente por su esposa y sus hijos. Se espera que, si mantiene esta evolución favorable, pueda recibir el alta hospitalaria en los próximos días para continuar con su recuperación en su hogar.