El referente y lateral de Desamparados, Lucas Ceballos, atravesó con éxito la cirugía en el rostro luego de la grave lesión que sufrió el pasado 6 de septiembre. El hecho ocurrió durante el partido correspondiente a la segunda fecha del Regional Amateur frente a General Belgrano, cuando el futbolista fue a disputar un balón por vía aérea con un rival y terminó con la fractura del malar.

Tras completar la primera etapa del tratamiento clínico, el deportista ingresó al quirófano para solucionar la zona afectada. Desde el círculo cercano al jugador confirmaron la evolución favorable de la práctica médica al señalar que "Ceballos tuvo una exitosa intervención quirúrgica y ya transita el proceso de recuperación".

La rehabilitación del defensor demandará un periodo prolongado debido a la fragilidad de la estructura ósea comprometida. Fuentes vinculadas al futbolista explicaron que "la misma no será inferior a los dos meses, teniendo en cuenta la zona afectada y la sensibilidad de la misma".

Asimismo, en el entorno del deportista anticiparon las medidas de resguardo para su retorno a la competencia al indicar que "no se descarta alguna protección especial cuando el futbolista ya esté en condiciones de regresar a las canchas".