Operaron a Yazmín Jaureguy, la esposa del Colo Barco

Yazmín Jaureguy, esposa del futbolista Valentín Barco, se sometió a una cirugía de reducción mamaria en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires para solucionar problemas de salud. La modelo de 28 años explicó que la intervención fue una decisión vinculada a su bienestar físico debido a dolores de espalda que arrastraba desde hacía tiempo. Tras el procedimiento, compartió su alegría en redes sociales expresando "Bueno, me saqué las lolas. Mi felicidad. Ahora sí, sin dolor de espalda y comodidad".

La joven admitió que el proceso previo no fue sencillo por el temor que le generaba el ingreso al centro médico. En sus publicaciones detalló que "Tenía terror de pasar por un quirófano. Ahora que soy mamá, lo único que se me cruzaba por la cabeza era no despertarme y dejar a mi bebé sola". No obstante, destacó el acompañamiento de los profesionales quienes "Me convencieron de que hoy este tipo de cirugías son simples y, por suerte, salió todo bien".

La operación se realizó durante una estadía en Argentina coincidiendo con la etapa posterior al Mundial de Fútbol. Al despertar de la anestesia, Jaureguy protagonizó un momento gracioso relacionado con el torneo en el que participó su marido. Según relató, "Lo primero que dije al salir de la operación fue: ‘Estaba soñando con el Mundial’".

Luego de recibir el alta, la modelo fue recibida en su casa con una sorpresa organizada por el Colo Barco que incluía rosas rojas y cajas de sushi. Emocionada por el gesto, ella manifestó que "Y mi marido me buscó y esperó así. Te amo mucho". La relación entre ambos comenzó en 2023 tras un encuentro en una reunión de amigos. Recordando ese momento, Jaureguy confesó que su primera impresión sobre el estilo del deportista fue particular: "Pensé: ‘¿Qué onda con ese look?’".

El vínculo avanzó luego de que él le escribiera por Instagram, derivando en una convivencia en Europa y el nacimiento de su hija Gemma. En Inglaterra, a donde se mudaron en 2024, ella se encargó de conformar el equipo de trabajo del jugador, integrado por nutricionista, fisioterapeuta, abogado, profesor de inglés y psicólogo. La pareja formalizó su unión con un casamiento civil en Argentina recientemente. Además de sus roles familiares, la joven impulsa una marca de ropa infantil y planea estudiar Diseño de Interiores.