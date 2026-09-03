Operaron de urgencia a Horacio Pagani: los detalles de la salud del periodista

El reconocido periodista deportivo Horacio Pagani causó sorpresa al dar a conocer a través de sus plataformas digitales que debió sometirse a una intervención quirúrgica imprevista a causa de una obstrucción en una de sus arterias carótidas. La situación fue detectada durante un control de salud habitual, lo que derivó en una rápida atención médica para la colocación de un stent en la zona afectada.

El propio comunicador transmitió calma sobre su evolución mediante la difusión de una grabación audiovisual desde la sala del centro de salud donde permanece ingresado. En dicho mensaje explicativo para el público, señaló: “Hola, amigos. Aquí estoy. No es nada del otro mundo. Me pusieron un stent aquí en la carótida porque estaba tapada. Fue en un examen de rutina donde se vio esto y bueno, lo tuve que hacer”.

Durante su explicación sobre el procedimiento realizado, remarcó la necesidad del abordaje médico para prevenir mayores complicaciones de salud al sostener: “No es una operación muy grande, pero la tenía bastante tapada y eso puede traer consecuencias. Ya mañana seguramente me van a dar el alta. Estamos todos bien”.

Ante las numerosas manifestaciones de afecto recibidas tras el anuncio, expresó su gratitud hacia quienes se manifestaron al respecto al declarar: “Agradezco a todos los llamados y toda la gente que se preocupó y a todos los seguidores. Pronto estaremos en carrera nuevamente. ¡Salud!”.

La difusión del material generó una inmediata reacción del público con múltiples mensajes de apoyo en la plataforma digital. Dentro de las distintas interacciones registradas en la publicación, sobresalió la muestra de acompañamiento enviada por la conductora Edith Hermida, su compañera de trabajo en el ciclo televisivo Bendita emitido por El Nueve.