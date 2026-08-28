Operaron de urgencia a la hermana de Icardi: qué le pasó a Ivana

La decisión de someterse a una cirugía estética a los 30 años de edad colocó a Ivana Icardi en el foco de la escena pública. La influencer, conocida también por ser la hermana de Mauro Icardi, decidió compartir con total honestidad los detalles de su reciente transformación física, mostrando los resultados en sus redes sociales y abriendo un debate entre sus seguidores sobre este tipo de intervenciones.

Ante las opiniones divididas de quienes la siguen, la joven de 30 años decidió mostrar imágenes de su cuerpo antes y después del quirófano para justificar su postura. En ese sentido, ella expresó: "Sé que hay mucha gente que piensa que no me hacía falta, pero cuando se ve el antes se entiende mejor". La influencer aclaró que esta no fue una elección apresurada, sino que la venía procesando desde hacía varios meses debido a una creciente incomodidad con su propia figura corporal.

Con respecto al origen de este malestar, detalló que el sedentarismo y los cambios en su rutina diaria afectaron su silueta de un modo que no lograba revertir. La influencer explicó que "Había subido de peso y no me sentía bien conmigo misma", lo cual terminó por convencerla de buscar una solución inmediata en el quirófano, enfocándose de manera especial en la zona del abdomen y la cintura.

Los resultados de la operación fueron notorios, y ella se mostró satisfecha con el nuevo aspecto de su cintura y su vientre. Al evaluar el cambio, aseguró: "Ahora tengo una silueta más armónica, más natural. Estoy súper feliz". No obstante, aclaró que la cirugía requiere de un compromiso posterior que incluye retomar la actividad física y mantener una alimentación equilibrada para conservar los resultados.

Frente a quienes cuestionaron que optara por una intervención estética en lugar de métodos convencionales, ella respondió con firmeza. Para la influencer, esta decisión representó una forma de recuperar su seguridad personal.

Ella sostuvo que "Esto fue un regalo para mí. Venía de años de cambios y necesitaba sentirme bien otra vez". Finalmente, reflexionando sobre la presión social por la apariencia, concluyó que "A veces hay que escuchar lo que uno necesita y dejar de lado el qué dirán".