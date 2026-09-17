Operaron de urgencia a Ricardo Caruso Lombardi y hay preocupación

El director técnico y panelista televisivo reapareció en sus redes sociales recostado en la cama de una clínica para dar precisiones sobre su estado físico luego de haber ingresado al quirófano. La difusión de las imágenes generó preocupación en sus seguidores debido a sus antecedentes médicos, aunque el propio entrenador buscó despejar dudas sobre el procedimiento.

“Hola, ¿cómo les va? Esto es para saludar a toda la gente que se preocupó por mí. La operación salió muy bien. Le seguimos dando para adelante. Muy agradecido a los médicos, que me trataron de película”, remarcó Caruso Lombardi en el video publicado en su cuenta personal de Instagram.

La intervención del exentrenador no respondió a un cuadro de urgencia inesperado, sino que se trató de una cirugía programada para tratar una hernia. La evolución del paciente resulta favorable y él mismo proyectó su pronto regreso a la pantalla pequeña. “Vamos a intentar el fin de semana estar junto a ustedes, como lo hacemos habitualmente. Beso grande para todos y nos estamos viendo. Chau, gracias por todo”, expresó sobre su retorno al programa donde se desempeña como analista.

El impacto del video se debió al historial médico del técnico. En 2023 fue intervenido por un meningioma, un tumor ubicado en la cabeza que no pudo ser extraído de manera completa por encontrarse pegado a una vena. El cuadro requirió un seguimiento constante debido a que el fragmento restante presentó un posterior crecimiento, obligándolo a someterse a chequeos periódicos. La reciente paso por el quirófano no guarda vínculo con dicha patología cerebral.

La internación se produjo pocos días después de una controversia mediática generada por el exfutbolista al analizar el arbitraje del encuentro entre Atlético Tucumán y River. Durante la transmisión del programa en el que participa, criticó al juez Andrés Gariano por sancionar solo con tarjeta amarilla una infracción de Mauro Arambarri contra Alexis Canelo. Caruso Lombardi afirmó en el aire que el encargado del VAR, Silvio Trucco, le había advertido al árbitro principal sobre la gravedad de la falta y acusó al colegiado de desoír la indicación, calificando el episodio de gravísimo.

La controversia escaló hasta que el secretario general del gremio arbitral, Federico Beligoy, dio a conocer las grabaciones oficiales del sistema de videoarbitraje. En los audios se escucha a Trucco ratificar la amonestación diciendo “Confirmo la amarilla. Juega el balón con la pierna izquierda y con la derecha está en recobro y lo choca”, demostrando que desde la cabina no se sugirió una expulsión. Beligoy acompañó el archivo con una declaración en la que sostuvo que se pretendió instalar “otra falacia contra el arbitraje argentino”, desmintiendo la versión vertida en la señal deportiva.