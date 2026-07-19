Operaron de urgencia a Susana Giménez y preocupa su estado de salud

La conductora de 82 años padeció una complicación de salud al regresar de Estados Unidos, donde presenció el Mundial, que interrumpió su vuelta a la Argentina. Ángel de Brito comunicó el sábado mediante sus plataformas digitales que la diva permanecía en el Hospital Italiano desde el miércoles por dolores agudos causados por una hernia de disco, cuadro que desencadenó la intervención quirúrgica inmediata.

El postoperatorio continuará en su vivienda con indicación de reposo estricto por las molestias habituales del procedimiento. El periodista de espectáculos detalló en Instagram que "Susana Giménez estuvo internada desde el miércoles en el Hospital Italiano. Fue operada de una hernia de disco. Ya le dieron el alta hoy y está perfecta, pero dolorida, descansando en su casa". Los allegados a la paciente confirmaron una evolución favorable dentro del proceso de recuperación domiciliaria.