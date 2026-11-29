Fabián Mazzei y Araceli González atraviesan horas de mucha atención luego de que el artista debiera ingresar de urgencia al quirófano del Hospital Italiano este viernes 27. La intervención quirúrgica se produjo como consecuencia directa de una dolorosa secuela derivada del fuerte accidente doméstico que sufrió al caer desde el techo de su casa en el año 2022.

La información sobre el paso por el hospital del intérprete fue confirmada en vivo durante la emisión del ciclo LAM, en la pantalla de América TV. Allí, el panelista Pepe Ochoa brindó precisiones sobre el motivo de la operación y llevó claridad respecto de la evolución médica que presenta actualmente el marido de la reconocida actriz.

El origen de este complejo cuadro clínico se remonta a cuatro años atrás, cuando el actor trepó a unos tres metros de altura con la intención de rescatar a su gata. Luego de poner a salvo a su mascota, decidió aprovechar el momento para limpiar las hojas acumuladas en el lugar, pero una bolsa se enganchó en su pie, le hizo perder la estabilidad y terminó cayendo al vacío.

Pese a la violencia que tuvo aquella caída en su hogar, en ese instante logró girar su cuerpo en el aire para impedir un golpe directo de espalda y aterrizó parado sobre el suelo. Debido a ese fuerte impacto, sufrió la fractura del hueso calcáneo, ubicado en la zona del talón, una lesión que lo obligó a utilizar bota ortopédica y movilizarse en silla de ruedas.

Aunque en aquella oportunidad recibió la atención correspondiente, las complicaciones físicas regresaron con el correr de los años y motivaron este nuevo ingreso al centro de salud. "En su momento fue intervenido, pero tiempo después le empezó a doler mucho la espalda por lo que tuvo que ser operado hoy de urgencia", detalló Ochoa sobre la situación clínica.

Para llevar tranquilidad respecto al estado del artista tras salir de la cirugía, el integrante del programa televisivo también compartió el testimonio que obtuvo tras dialogar directamente con su esposa. Según relató el panelista al aire, Araceli González aseguró "que estaba todo bien, que no había nada particular ni grave, pero desde hace tiempo viene con mucho dolor".