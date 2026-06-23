Una adolescente de 17 años quedó vinculada a una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes luego de un procedimiento realizado por efectivos de la División Ciclística de la Policía de San Juan en la Plaza Hipólito Yrigoyen, en Capital. El operativo se concretó tras un alerta que advirtió sobre una presunta comercialización de drogas en ese espacio público.

El procedimiento comenzó cuando personal policial que realizaba recorridas de prevención recibió una comunicación del equipo radial en la que se informó sobre la presencia de varios hombres que aparentemente se encontraban vendiendo estupefacientes en la plaza.

El contenido de los envoltorios era cogollos de marihuana.

Con esos datos, los efectivos se trasladaron hasta el lugar y localizaron a cuatro personas que coincidieron con las características aportadas: tres hombres y una mujer. Acto seguido realizaron entrevistas e implementaron un palpado preventivo de urgencia, además de la requisa de las mochilas y pertenencias que llevaban consigo.

Durante la inspección, los uniformados encontraron entre las prendas de la joven una pequeña bolsa que contenía siete envoltorios con una sustancia vegetal de color verde amarronado. También secuestraron un cigarrillo de fabricación casera que presentaba características compatibles con marihuana.

Ante el hallazgo, intervino personal especializado del Departamento Drogas Ilegales, que efectuó el correspondiente test de orientación sobre la sustancia incautada. La prueba arrojó resultado positivo para cannabis sativa, con un peso total de 8 gramos entre los envoltorios y el cigarrillo.

Como consecuencia del procedimiento, la menor fue demorada y quedó a disposición de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, que inició las actuaciones por una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Las fuentes policiales indicaron que el operativo se desarrolló en el marco de las recorridas preventivas que la Policía Ciclística realiza de manera habitual en plazas y espacios públicos de la Capital, con el objetivo de prevenir delitos y responder a las denuncias que ingresan a través del sistema de emergencias.

La investigación continuará bajo la órbita de la Justicia Federal, que determinará las responsabilidades correspondientes y establecerá si existió algún vínculo entre la adolescente demorada y las personas que se encontraban junto a ella al momento de la intervención policial.