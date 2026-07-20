Desde el pasado viernes 17 de julio, la provincia de San Juan atraviesa un periodo de inclemencias climáticas extremas que ha demandado una respuesta inmediata por parte del Estado. Ante este escenario, el Gobierno ha puesto en marcha un operativo de asistencia integral con el objetivo de proteger a las familias más vulnerables y asegurar la conectividad en todo el territorio provincial.

La ejecución de este plan de emergencia se caracteriza por un abordaje multisectorial. En él intervienen de manera coordinada la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, bajo la órbita del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano; la Dirección de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad; y la Dirección Provincial de Vialidad. Esta estructura permite que la respuesta no solo se limite a la entrega de suministros, sino que también abarque la seguridad civil y el mantenimiento de la infraestructura vial necesaria para los traslados de emergencia.

Abordaje territorial y prevención

Es importante señalar que las tareas no comenzaron únicamente con la llegada del fenómeno más intenso. De acuerdo con la información oficial, desde el jueves 16 de julio, equipos técnicos y autoridades iniciaron operativos de carácter preventivo en los departamentos de Jáchal, Calingasta e Iglesia. Durante esta fase inicial, se logró abordar a un total de 541 familias distribuidas en diversos distritos de estas zonas, permitiendo una preparación previa a los picos del temporal.

Metodología de asistencia y prioridades

El operativo no se limita a una distribución general de recursos, sino que se basa en un diagnóstico pormenorizado en terreno. Trabajadores sociales realizan entrevistas personalizadas a cada grupo familiar para constatar las necesidades específicas de sus viviendas.

Una de las prioridades fijadas por los equipos técnicos es la evaluación de la seguridad estructural de los hogares. Se presta especial atención al estado de los techos y las estructuras generales, determinando si es prioritaria algún tipo de reparación urgente para evitar derrumbes o filtraciones graves. Junto con esta evaluación técnica, se procede a la entrega de asistencia básica para cubrir las necesidades inmediatas de los damnificados.

Expansión de la cobertura y mantenimiento de rutas

A medida que el temporal ha avanzado, el despliegue se ha extendido para cubrir nuevos focos de necesidad. Durante la jornada de este lunes 20 de julio, las acciones se han concentrado puntualmente en la localidad de Barreal y sus alrededores, en el departamento de Calingasta. Simultáneamente, otros equipos de respuesta ya se encuentran trabajando para responder a las urgencias de los pobladores en los departamentos de Ullum, Zonda y Pocito.

En paralelo a la asistencia domiciliaria, la Dirección Provincial de Vialidad mantiene un monitoreo constante de la red caminera. Sus equipos se dedican exclusivamente al mantenimiento y despeje de rutas, una labor crítica para garantizar la accesibilidad de los servicios de emergencia y asegurar la integridad de los conductores que deben transitar bajo estas condiciones climáticas. El esfuerzo conjunto busca minimizar el impacto del clima y normalizar la situación de los sanjuaninos a la brevedad posible.