En la previa a la llegada del papa León XIV a la Argentina —programada del 8 al 11 de noviembre—, una delegación oficial del Vaticano recorrió este miércoles la Basílica de Luján y el Cottolengo Don Orione, los dos puntos centrales de la provincia de Buenos Aires que el Sumo Pontífice incluirá en su agenda.

La Basílica de Luján fue confirmada por el presidente del Episcopado, Marcelo Colombo, como una de las sedes donde el líder de la Iglesia Católica oficiará una misa, sumándose a las ceremonias previstas en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba. Previo a esa visita, la comitiva oficial conoció el Cottolengo Don Orione, un complejo de 49 manzanas ubicado en Claypole dedicado al cuidado de personas con discapacidad, el cual suena con mucha fuerza para albergar una de las dos actividades enfocadas en cuestiones de vulnerabilidad.

Para garantizar el normal desarrollo de los eventos, la delegación del Vaticano mantuvo un encuentro por la tarde con autoridades del gobierno bonaerense, encabezadas por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, con el fin de ultimar los detalles del operativo de seguridad.

Operativo de seguridad

El esquema prevé tres anillos de protección: la cápsula de seguridad directa del Sumo Pontífice estará a cargo de la Guardia Suiza y la Gendarmería italiana, mientras que el segundo y tercer anillo serán coordinados de forma conjunta entre las fuerzas federales y las provinciales.

Además, se planificó el corte de los accesos de tránsito a la plaza donde se montará el escenario para la misa, junto con el cierre temporal de los puestos y locales aledaños. De la reunión también participaron el intendente de Luján, Leonardo Boto, su secretario de seguridad Daniel Domínguez, y los arzobispos Jorge García Cuerva (Buenos Aires) y Jorge Eduardo Scheinig (Mercedes-Luján).

En la antesala de estos recorridos, el presidente del Episcopado, Marcelo Colombo, se reunió en La Plata con el gobernador provincial, Axel Kicillof, para coordinar los aspectos operativos y logísticos.

Kicillof destacó en sus redes sociales que se articularon los pormenores de las actividades en Luján y del operativo para la misa del 11 de noviembre, remarcando que todas las áreas del Gobierno bonaerense estarán a disposición para que el acontecimiento histórico se desarrolle en paz.

Mientras tanto, el arzobispo Jorge García Cuerva reflexionó sobre el impacto del evento en la sociedad, señalando que la visita generará una profunda alegría que debe ir acompañada de la reflexión.