Una investigación por narcotráfico que comenzó a partir de una denuncia anónima terminó con cuatro hombres detenidos y el secuestro de más de seis kilogramos de clorhidrato de cocaína en distintos procedimientos realizados en Rawson y Pocito. El operativo fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional.

La pesquisa se inició el 10 de agosto, cuando la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Juan recibió una denuncia anónima que alertó sobre un hombre que se movilizaba en una camioneta por Pocito y que presuntamente se dedicaba a la distribución y comercialización de estupefacientes.

El operativo Delfin Blanco se refiere a la figura que aparece en los paquetes de la sustancia.

Con intervención de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo de Gabriela Ventimiglia, los investigadores comenzaron a realizar tareas de campo, vigilancias y seguimientos. Con el avance de la investigación, lograron corroborar la información y establecer la modalidad que presuntamente utilizaba el sospechoso para distribuir la droga.

Durante esas tareas, los efectivos obtuvieron registros fotográficos y fílmicos en los que observaron al investigado utilizar una camioneta de alta gama para concretar las entregas.

El operativo tuvo uno de sus principales puntos en Rawson. Los agentes detectaron el vehículo investigado en inmediaciones de las calles República del Líbano y General Urquiza. En ese lugar observaron a dos hombres que intercambiaron paquetes con los ocupantes de otro automóvil.

además de la droga hubo secuestro de celulares, documentación y elementos de fraccionamiento.

Ante esa situación, los efectivos de la DUOF San Juan interceptaron ambos vehículos para identificar a sus ocupantes y realizar las correspondientes requisas. Uno de los automóviles intentó escapar, pero los policías iniciaron un seguimiento y lograron detenerlo en la intersección de las avenidas Circunvalación y Paula Albarracín de Sarmiento.

Al inspeccionar los rodados, los investigadores encontraron cuatro paquetes tipo ladrillo que contenían clorhidrato de cocaína. El peso total de la droga rondó los cuatro kilogramos. Además, secuestraron dos bolsas que contenían hojas de coca y dos teléfonos celulares.

El procedimiento terminó con cuatro hombres detenidos, todos mayores de edad. Tres de ellos fueron identificados como ciudadanos de nacionalidad boliviana y el restante como argentino.

También hubo secuestro de una importante cantidad de dinero.

La investigación continuó a partir del material reunido durante las tareas de inteligencia. Los investigadores lograron establecer además la existencia de dos domicilios ubicados sobre las calles 51 y Vidart, en Pocito, que presuntamente eran utilizados como lugares de almacenamiento de los estupefacientes antes de su posterior distribución.

Con las pruebas aportadas por la PFA, el Juzgado Federal N.º 2 de San Juan, a cargo del juez Leopoldo Rago Gallo, ordenó dos allanamientos de emergencia en esos inmuebles.

Durante los procedimientos, los efectivos encontraron otros dos kilogramos de clorhidrato de cocaína, que estaban acondicionados en paquetes tipo ladrillo. Los envoltorios tenían como distintivo el sello de un delfín, elemento que dio nombre al operativo “Delfín Blanco”.

en uno de los allaanamientos también hubo secuestro de parte de la droga y dinero.

En los allanamientos también se secuestraron dólares estadounidenses, pesos argentinos y bolivianos, además de una importante cantidad de bicarbonato de sodio que, según la hipótesis investigativa, habría sido utilizado para el estiramiento de la droga. A esos elementos se sumó documentación considerada de interés para la causa.

De esta manera, la totalidad de los procedimientos permitió secuestrar más de seis kilogramos de cocaína y detener a cuatro personas. Los sospechosos y todos los elementos incautados quedaron a disposición del Juzgado Federal N.º 2 de San Juan.

La causa quedó encuadrada en una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, mientras la Justicia Federal continuó con las actuaciones para determinar el alcance de la presunta organización dedicada al almacenamiento, distribución y comercialización de la droga.