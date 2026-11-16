Operativo en Zonda: rescataron a cuatro hombres extraviados en un cerro

Un despliegue de emergencia en el departamento Zonda permitió poner a salvo a cuatro hombres de 34, 46, 33 y 52 años, oriundos de Capital y Chimbas, quienes habían perdido el rumbo mientras realizaban actividad física en una zona montañosa y lograron ser auxiliados por efectivos del Grupo GERAS de la Policía de San Juan.

El incidente se registró en las inmediaciones del Callejón Maradona, sector ubicado al sur de la Ruta 12 bajo la órbita de la Comisaría 14°. La alerta inicial surgió a partir de un llamado recibido en la línea 911, mediante el cual se advertía sobre la presencia de luces de linternas en lo alto del cerro pertenecientes a personas que aparentemente no lograban descender por sus propios medios.

Ante la notificación de las fuentes policiales, una comisión especializada del Grupo GERAS se trasladó rápidamente hacia el lugar indicado para iniciar las tareas de búsqueda y salvamento. Tras localizar a los deportistas en el camino a Maradona, los rescatistas procedieron a guiar y concretar el descenso seguro de los cuatro ciudadanos hasta la base.

Una vez finalizada la intervención en el cerro de Zonda, los hombres explicaron a los uniformados que se desorientaron mientras entrenaban en ese circuito. A pesar del susto y de las dificultades del terreno, las autoridades confirmaron que los cuatro involucrados resultaron completamente ilesos tras el operativo.