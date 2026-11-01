A pocos días de concretarse el arribo del papa León XIV al país, las fuerzas federales, la seguridad vaticana y las jurisdicciones locales ultiman los detalles del operativo logístico más grande en la historia argentina para una movilización masiva. Con una duración prevista de cuatro días y tres noches, la visita del Pontífice congregará a millones de fieles en un cronograma que abarcará la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, la provincia de Córdoba y la ciudad santuario de Luján, exigiendo el despliegue de decenas de miles de efectivos, personal médico y voluntarios.

El denominado "Día 0" comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando el Sumo Pontífice aterrice en el Aeroparque Jorge Newbery en un vuelo de línea, convirtiéndose en el primer Papa en pisar suelo argentino desde las visitas de Juan Pablo II en la década de los ochenta.

Tras los actos protocolares iniciales que incluirán un homenaje al General San Martín, un encuentro en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei y una alocución en el Palacio Libertad, la atención operativa se trasladará a los alrededores de la Nunciatura Apostólica, ubicada en el barrio porteño de Recoleta. El perímetro delimitado por las avenidas Del Libertador y Callao, junto a las calles Quintana, Juncal y Cerrito, permanecerá blindado con cortes totales y controles estrictos hasta la partida del Papa hacia Perú.

Palermo, Córdoba y Luján

La primera gran concentración popular tendrá lugar el lunes 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles, en Palermo, donde se oficiará una misa masiva que prevé la participación de cientos de miles de seguidores y la distribución de medio millón de hostias. Previamente, León XIV cumplirá con una escala de carácter pastoral en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, tras un traslado terrestre coordinado por la Provincia y fuerzas federales desde el sur del conurbano.

El martes 9 la actividad oficial se trasladará a la provincia de Córdoba. En el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) se montará la segunda gran celebración eucarística del viaje, precedida por una vigilia juvenil y respaldada por un esquema de transporte gratuito y operativos de control urbano. En la capital cordobesa, el Pontífice recorrerá en el Papamóvil distintos puntos neurálgicos antes de encontrarse con el clero local en la Catedral y saludar a los fieles desde el Arzobispado.

El punto cúlmine de la visita litúrgica se registrará el último día en la Plaza Belgrano de Luján, donde se espera la concentración más numerosa de la gira, con estimaciones que superan el millón de peregrinos provenientes de todo el país. El operativo en la denominada "zona cero" de la basílica movilizará a más de 30.000 agentes de seguridad y salud. Finalmente, antes de partir hacia el Aeropuerto de Ezeiza, el Papa concretará una visita reservada al penal de Devoto para mantener un encuentro con un grupo seleccionado de internos, cerrando así una estadía que modificará por completo la rutina urbana de los principales centros del país.